Por: EL PILON SA

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Una intensa precipitación de 73,6 milímetros en solo 12 horas, registrada en la estación Centenario Hacienda de Agustín Codazzi, ha generado nuevas preocupaciones por el posible desbordamiento en la cuenca media del río Cesar, especialmente en el río Casacará y sus afluentes. Esta cantidad de lluvia fue catalogada como muy fuerte y mantiene en alerta hidrológica naranja a la subzona mencionada del departamento, según los reportes más recientes.

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La situación se hace más preocupante porque coincide con afectaciones reportadas en el corregimiento de Nueva Flores, jurisdicción de San Diego, donde la alcaldía municipal confirmó inicialmente al menos 16 familias damnificadas por inundaciones. Sin embargo, la Gobernación del Cesar precisó luego que más de 200 familias han resultado afectadas por las lluvias y las inundaciones que dañaron viviendas, cultivos, vías terciarias y espacios comunitarios. Frente a esta emergencia, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo se desplazó hasta el lugar para entregar ayudas humanitarias y trabajar conjuntamente con distintas secretarías en la construcción de soluciones de fondo que puedan reducir la recurrencia de estos daños.

El secretario de Gobierno de San Diego, Rafael Calderón, recalcó que los daños en Nueva Flores evidencian un problema que se repite cada temporada de lluvias y que solo podrá resolverse con obras de mitigación duraderas. Explicó que el municipio ha solicitado el respaldo de entidades departamentales y nacionales, dado que sus recursos locales no serían suficientes para enfrentar las necesidades técnicas y económicas de esas obras. De acuerdo con Calderón, una de las alternativas en gestión es la construcción o el refuerzo de gaviones en el río, estructuras de piedra que ayudan a contener el agua y proteger a la población ante crecientes súbitas.

Mientras las soluciones definitivas se discuten, la Alcaldía continúa atendiendo a los afectados con recursos disponibles y explora, junto a la primera gestora municipal, la posibilidad de realizar una jornada para recolectar ayudas. La preocupación se extiende también hasta el corregimiento de Tocaimo, donde se hicieron trabajos de canalización de una acequia, aunque estas intervenciones resultan insuficientes ante la magnitud de las lluvias.

Según el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), la llegada de la onda tropical número 45 traerá un incremento en la nubosidad, lluvias y actividad eléctrica en el norte y occidente del país, con pronóstico de lluvias especialmente fuertes en Cesar para el domingo. El Ideam insta a las comunidades ribereñas y autoridades locales a monitorear el nivel de los ríos y adoptar medidas preventivas ante la probabilidad de desbordamientos.

¿Qué significa alerta hidrológica naranja y qué implica para las comunidades del Cesar?

La alerta hidrológica naranja es una clasificación que indica riesgo alto por crecientes o desbordamientos en los ríos, motivando la adopción de medidas preventivas y la vigilancia constante por parte de las comunidades y autoridades. En Cesar, esta alerta implica una intensificación de la atención a posibles emergencias y la preparación para actuar rápidamente ante eventos extremos.

¿Por qué son importantes los gaviones en la prevención de inundaciones en San Diego y Nueva Flores?

Los gaviones, estructuras de mallas rellenas de piedra, son fundamentales porque disminuyen el impacto de las crecientes al actuar como barreras de contención. En zonas vulnerables como San Diego y Nueva Flores, su construcción permitiría proteger viviendas e infraestructuras ante las recurrentes inundaciones causadas por fuertes lluvias, según lo expuesto por las autoridades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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