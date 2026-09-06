Por: EL PILON SA

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Las intensas lluvias recientes en el departamento del Cesar han puesto en alerta a las autoridades y a la comunidad, especialmente en la cuenca media del río Cesar. Un reporte preliminar de la estación Centenario Hacienda, en Agustín Codazzi, señala que se acumularon 73,6 milímetros de agua en solo 12 horas, calificados dentro del rango de "lluvia muy fuerte". Este registro se da en medio de una alerta hidrológica naranja decretada para esta subzona, de acuerdo con información oficial.

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La preocupación por una posible emergencia crece debido a las afectaciones que ya se han registrado, en particular en el corregimiento de Nueva Flores, jurisdicción de San Diego. Según reportes de la administración municipal, al menos 16 familias resultaron damnificadas por inundaciones que dañaron viviendas, cultivos, vías terciarias y otros espacios públicos. Sin embargo, la Gobernación del Cesar especificó que el número total de familias afectadas supera las 200. En respuesta, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo entregó ayudas humanitarias y propuso conformar mesas de trabajo con las secretarías de Planeación e Infraestructura, para buscar soluciones permanentes que mitiguen este tipo de emergencias.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que la onda tropical número 45 aumentará la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica especialmente en el norte y occidente del país; en el departamento del Cesar, se esperan lluvias fuertes durante el fin de semana. Ante esto, Rafael Calderón, secretario de Gobierno de San Diego, manifestó que la emergencia en Nueva Flores no es un hecho aislado sino un problema recurrente en cada temporada de lluvias. Según Calderón, la forma de atender esta situación debe ir más allá de la respuesta inmediata; el municipio ha solicitado apoyo a entidades departamentales y nacionales porque no cuenta con los recursos necesarios para afrontar una obra definitiva, como la construcción o refuerzo de gaviones en el río, que ayudaría a proteger a la población de las crecientes.

Mientras avanzan las gestiones para concretar estos proyectos, la Alcaldía de San Diego continúa brindando asistencia a las familias damnificadas y organiza jornadas de recolección de ayudas con el apoyo de la primera gestora. Esta preocupación se extiende a otros corregimientos, como Tocaimo, donde los trabajos de canalización realizados recientemente solo han ofrecido una solución temporal ante las crecientes de las aguas.

Por último, el Ideam recomendó vigilancia permanente sobre los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy, así como en los municipios más expuestos. Además, exhortó a las comunidades ribereñas y a las autoridades locales a mantenerse alertas y a aplicar medidas de contingencia frente a eventuales desbordamientos o inundaciones durante el avance de la onda tropical.

¿Cuántas familias han sido afectadas por las lluvias recientes en Nueva Flores, San Diego, Cesar?

De acuerdo con información de la Gobernación del Cesar y la administración municipal, las lluvias e inundaciones en el corregimiento de Nueva Flores han afectado a más de 200 familias, aunque inicialmente se reportaba un saldo de 16 familias damnificadas. Los daños han impactado viviendas, cultivos y vías terciarias, lo que resalta la gravedad de la situación.

¿Qué son los gaviones y cómo pueden ayudar a mitigar las inundaciones en el río Cesar?

Los gaviones son estructuras formadas por mallas metálicas rellenas de piedras, utilizadas para reforzar márgenes de ríos, controlar erosiones y reducir el impacto de las crecientes. En el contexto de las recientes lluvias en Cesar, la construcción o fortalecimiento de gaviones sobre el río busca minimizar el daño a las comunidades y sus bienes en caso de nuevas emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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