Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez de San José del Guaviare ordenó la suspensión temporal de los bombardeos de las Fuerzas Militares en ese departamento cuando exista información sobre la posible presencia de menores de edad en el área. La decisión fue tomada el 3 de septiembre de 2026 y se mantendrá mientras se resuelve de fondo una acción de tutela en curso. Esta medida tiene un carácter preventivo, pues su principal objetivo es proteger a niños y adolescentes de ser víctimas durante operaciones militares contra grupos armados, según lo señaló el juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez.

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En su orden, el juez Aguilera pidió al presidente Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares que se abstengan de realizar estos bombardeos si existe un riesgo razonable para los menores. El origen de la resolución fue una tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez, que buscaba protección para los niños y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento ilícito en la región.

El juez consideró que los operativos militares en zonas donde presuntamente hay menores pueden tener consecuencias irreversibles si ocurren antes de determinar mecanismos efectivos para su protección. Aguilera subrayó que “la medida resulta idónea para prevenir el riesgo hacia los menores reclutados por grupos al margen de la ley” y recalcó que la protección de los derechos de niños y adolescentes es una prioridad en la Constitución, de acuerdo con la providencia citada en el texto.

La decisión incluyó un mandato al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que, en un plazo de 48 horas, informen cuáles son los protocolos adoptados para identificar la posible presencia de menores, cómo verifican la inteligencia previa y de qué manera evalúan los riesgos para la población civil antes de autorizar operaciones aéreas de este tipo.

Esta no ha sido la única decisión relacionada con el tema en los últimos días. Según la información presentada, una juez de Familia de Bogotá ya había adoptado una medida similar con efectos en todo el país. Sin embargo, la orden del juez de San José del Guaviare está dirigida específicamente a operaciones en ese departamento y es de carácter provisional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el juez de San José del Guaviare suspendió los bombardeos militares en la región?

El juez suspendió los bombardeos militares en Guaviare porque consideró que existe un riesgo razonable para menores de edad víctimas de reclutamiento ilícito. Según la tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez y la decisión judicial, una operación militar en estas condiciones podría tener consecuencias irreversibles antes de asegurar mecanismos efectivos para proteger a niños y adolescentes, tal como informó la decisión citada por las autoridades judiciales.

¿Qué protocolos exigen las autoridades para evitar riesgos a menores en bombardeos en Guaviare?

De acuerdo con la orden del juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, las autoridades como el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben informar sobre los protocolos que emplean para identificar la posible presencia de menores, verificar la información de inteligencia y evaluar los riesgos para la población civil antes de realizar operaciones aéreas en Guaviare.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.