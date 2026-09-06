Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez, tomó una decisión clave el 3 de septiembre de 2026 al ordenar la suspensión temporal de los bombardeos militares en el departamento de Guaviare cuando exista sospecha de la presencia de menores de edad en la zona. Esta determinación fue dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares, instruyendo a todos los involucrados a abstenerse de realizar ataques aéreos contra grupos armados al margen de la ley si hay un riesgo razonable para niños y adolescentes.

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La medida fue adoptada como respuesta a una acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien pidió protección urgente para los menores de edad sometidos a reclutamiento ilícito en esa región del país. El juez Aguilera Martínez fundamentó la decisión argumentando que una operación militar bajo tales circunstancias podría conllevar consecuencias dañinas e irreversibles, especialmente en tanto que aún no se ha comprobado si existen suficientes procedimientos para resguardar a los menores atrapados en mitad del conflicto.

En su pronunciamiento, el juez recalcó el carácter constitucional prioritario que tiene la protección de niños y adolescentes en Colombia, subrayando que la medida es adecuada para prevenir riesgos graves hacia los menores reclutados por grupos ilegales. De acuerdo con la orden judicial, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ejército y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) disponen de apenas 48 horas para informar cuáles protocolos se emplean actualmente para identificar la posible presencia de menores, comprobar la confiabilidad de la inteligencia militar y analizar los riesgos que enfrentaría la población civil antes de cualquier operación aérea.

Esta no es la primera vez que la Justicia suspende bombardeos militares en el país. Menos de una semana antes, una juez de Familia de Bogotá ya había emitido una orden similar con efectos en todo el territorio nacional. La diferencia de la reciente decisión radica en que está enfocada exclusivamente en Guaviare, territorio conocido por la actividad de diferentes grupos armados ilegales y el reclutamiento forzado de menores. La suspensión, de momento, solo tiene carácter temporal y se mantendrá hasta que se resuelva de fondo la tutela presentada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es prioritaria la protección de menores en bombardeos militares según la ley colombiana?

De acuerdo con la decisión judicial citada, la ley colombiana reconoce la protección de niños y adolescentes como un principio constitucional prioritario. El juez explicó que cualquier intervención militar que exponga a los menores a riesgos graves o consecuencias irreversibles contradice ese principio fundamental, motivo por el cual la Justicia interviene para salvaguardar sus derechos cuando exista una amenaza real.

¿Qué protocolos deben seguir las Fuerzas Armadas en Colombia para evitar riesgos a menores durante operaciones aéreas?

El fallo judicial dio un plazo de 48 horas a las autoridades para informar en detalle cuáles son los protocolos, procedimientos de verificación de inteligencia y mecanismos de evaluación de riesgo utilizados antes de ejecutar bombardeos. La exigencia busca asegurar que se haga todo lo necesario para identificar la posible presencia de menores y evitar que las operaciones pongan en peligro a la población protegida por la ley.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.