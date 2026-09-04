El Gobierno hará efectivo el pago de una recompensa por la información que permitió ubicar en Riohacha, La Guajira, a alias ‘Bendito menor’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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La información que llevó a establecer el paradero del señalado integrante de esa organización criminal fue entregada por una fuente humana y posteriormente cruzada con labores de inteligencia de las autoridades colombianas y apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos, señaló Blu Radio.

Con esos datos, los investigadores pudieron avanzar hasta establecer el punto exacto en el que permanecía el hombre, quien finalmente murió durante un operativo de la Fuerza Pública, agregó la frecuencia radial.

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Gobierno pagará recompensa por la información sobre ‘Bendito menor’

El Ministerio de Defensa hará efectivo el pago de la recompensa correspondiente a la información que permitió localizar al cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El mecanismo hace parte de los programas utilizados por las autoridades para reconocer información entregada por ciudadanos o fuentes humanas que resulte determinante para ubicar a integrantes de alto nivel de organizaciones criminales.

La información permitió reducir el margen de búsqueda y concentrar los esfuerzos de los investigadores en un punto específico de Riohacha, apuntó Blu.

Más de 30 hombres de la Dijín y comandos investigadores se desplazaron hasta la zona urbana de la capital de La Guajira para establecer con precisión el lugar donde se encontraba ‘Bendito menor’.

La recompensa será entregada precisamente porque la información aportada resultó útil para llegar hasta uno de los principales objetivos de las autoridades.

El monto, bastante jugoso. Las autoridades habían hablado de 500 millones de pesos de recompensa:

La información inicial no fue la única pieza utilizada para localizar al cabecilla. Los organismos de inteligencia cruzaron los datos entregados por la fuente humana con información obtenida durante las investigaciones y con apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Una de las pistas que terminó siendo determinante estuvo relacionada con una acción del propio ‘Bendito menor’.

Mientras circulaban versiones sobre su supuesta muerte, el señalado delincuente intentó desmentir públicamente esa información mediante un comunicado.

Ese movimiento permitió a los investigadores confirmar que se trataba del mismo hombre y avanzar en el proceso para establecer el inmueble donde permanecía.

La información de la fuente, sumada a las labores de inteligencia y al seguimiento de las comunicaciones y movimientos relacionados con el cabecilla, permitió finalmente estrechar el cerco.

Con el punto identificado, las autoridades prepararon el procedimiento que se desarrolló durante la madrugada.

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