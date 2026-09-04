Un fuerte ataque contra una instalación militar alteró la tranquilidad de Ocaña, Norte de Santander, durante la noche de este viernes 4 de septiembre.

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El hecho ocurrió hacia las 7:30 de la noche en inmediaciones del Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander, específicamente en el Cantón Militar Trapiche.

La situación comenzó con la presencia de varias aeronaves no tripuladas que fueron utilizadas para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones militares.

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El Ejército confirmó el ataque y calificó la acción como una violación al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos.

De manera preliminar, tres uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. El balance, sin embargo, permanece sujeto a verificación mientras las autoridades terminan de evaluar las consecuencias del ataque. El Tiempo señala que el hecho sería atribuído al Eln.

🔴Atacaron con drones cargados con artefactos explosivos el batallón de Ocaña, en Norte de Santander; Ejército atribuye la acción criminal al Eln. Esto se sabe: https://t.co/qklELqEDwR https://t.co/AVQJmMsNGB pic.twitter.com/WKdpv0Deve — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 5, 2026

Así fue el ataque con drones contra batallón del Ejército

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el ataque se registró sobre las 7:30 de la noche, cuando drones acondicionados con artefactos explosivos fueron utilizados contra las instalaciones del Cantón Militar Trapiche.

La Segunda División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre Norte de Santander, Santander, Antioquia y Cesar, confirmó mediante un comunicado que se trató de una acción con aeronaves no tripuladas.

“En una cobarde acción que viola de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, señaló la institución al referirse al ataque.

La ofensiva causó varias explosiones en el sector y provocó una reacción inmediata de los uniformados que se encontraban dentro de la guarnición militar.

Habitantes de Ocaña también reportaron haber escuchado fuertes detonaciones y ráfagas de fusil en inmediaciones del batallón. Videos difundidos desde la zona registraron parte del sonido de los disparos y las explosiones.

Los militares respondieron con fuego de fusil ante la presencia de los drones, con el objetivo de neutralizar las aeronaves y evitar que los ataques ocasionaran mayores afectaciones.

El Ejército activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y desplegó personal adicional para reforzar la seguridad del lugar.

Tres militares resultaron heridos y hubo momentos de tensión

Uno de los primeros balances conocidos después del ataque señala que tres uniformados resultaron heridos.

Los militares fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte definitivo sobre la gravedad de las lesiones.

Además de los uniformados afectados, el ataque generó preocupación entre las personas que se encontraban en sectores cercanos al cantón militar.

La cercanía de instituciones educativas hizo que docentes y estudiantes tuvieran que permanecer resguardados mientras se evaluaba la situación y las autoridades daban instrucciones para evitar riesgos.

También se reportó la llegada de helicópteros y más personal militar para apoyar la atención de la emergencia y reforzar las operaciones de seguridad.

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