La familia de Pamela Cisneros intenta encontrar una explicación al ataque con cuchillo ocurrido en Times Square, Nueva York. Según contó su hermano Patrick al New York Post, la mujer era madre de tres hijos y llevaba tiempo enfrentando problemas de salud mental. El familiar aseguró que, al parecer, padecía trastorno bipolar y tomaba medicamentos desde hacía años.

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Patrick explicó que su hermana parecía encontrarse estable y que nunca había mostrado señales de violencia. “Nunca mostró agresividad ni comportamiento violento. No sé qué pasó”, afirmó el hombre al New York Post, al recordar que Cisneros había encontrado “cierta estabilidad” gracias a la medicación.

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Patrick contó que la última vez que vio personalmente a Pamela fue a comienzos de agosto, aunque ambos conversaron el sábado previo al ataque. Según su relato, ella se sentía “bien”. El lunes, sin embargo, volvió a verla en las noticias relacionadas con el ataque. “Fue entonces cuando me enteré, y me preocupé. Esperaba que no fuera ella”, afirmó.

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El hermano planteó además una posible explicación sobre lo ocurrido. “Creo que tal vez dejó de recibir la inyección y eso fue lo que provocó que actuara de esa manera (…) No había ninguna señal de que algo anduviera mal”, dijo Patrick.

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La madre de Cisneros también habló con Fox 5 New York y cuestionó la respuesta policial durante el procedimiento. “Había tantos policías… ¿por qué no la agarraron del brazo?”, manifestó.

El contexto del caso muestra que Cisneros, de 49 años y residente en Queens, ya había tenido encuentros con la Policía en 2018 y 2019, aunque no fue arrestada y no tenía antecedentes penales. Uno ocurrió en diciembre de 2018, cuando las autoridades intervinieron mientras ella gritaba aparentemente bajo los efectos del alcohol; otro tuvo lugar en marzo de 2019, en el metro de Queens.

El ataque ocurrió el 31 de agosto, cerca de las 4:30 p. m., cuando Cisneros sacó dos cuchillos y agredió a dos personas. Primero hirió a Tak Kam, de 68 años, y después atacó a Erin Piacenti, de 32 años, quien murió horas más tarde.

Finalmente, Cisneros huyó del lugar y fue interceptada por policías. La jefe de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, afirmó que los agentes dialogaron con ella durante cuatro minutos y le ordenaron soltar los cuchillos, pero se negó. “No voy a soltar nada. Prefiero matar a los dos”, respondió, según Tisch. Ante las amenazas, los agentes le dispararon y Cisneros murió posteriormente en un hospital.

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