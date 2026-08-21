Varias personas resultaron heridas este viernes en un ataque con espada ocurrido en una escuela secundaria de Fagersta, en el centro de Suecia, detalla CNN.

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Según informó el municipio, la policía recibió una alerta por un caso de violencia grave que estaba ocurriendo dentro del centro educativo y desplegó varios recursos para atender la emergencia.

Las autoridades confirmaron que una persona fue detenida en relación con el ataque. Por el momento, no se han entregado detalles sobre la identidad del sospechoso, el número exacto de personas heridas ni la gravedad de sus lesiones, agrega ese medio.

La policía mantiene un amplio operativo en el lugar y pidió a los ciudadanos respetar los controles de carretera y seguir las instrucciones de los agentes mientras continúan las investigaciones, resalta esa cadena.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del ataque y determinar qué motivó al agresor.

El ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer, aseguró que el Gobierno permanece en contacto permanente con la policía y calificó el hecho como un incidente grave.

Las autoridades suecas continúan recopilando información sobre lo ocurrido y se espera que entreguen nuevos detalles a medida que avance la investigación.

El ataque generó preocupación en Fagersta, mientras los equipos de emergencia y seguridad permanecen desplegados en las inmediaciones de la escuela.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre otras personas detenidas ni sobre posibles amenazas adicionales.

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