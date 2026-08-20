Un sismo de magnitud 7,2 sacudió la tarde de este jueves 20 de agosto la provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho, Perú, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El movimiento telúrico se registró a la 1:00 p. m. y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

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Internacionales 🇵🇪, un terremoto de magnitud 7,2 se registró en Perú, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas,. departamento de Ayacucho. pic.twitter.com/tso99TxTlA — We News (@wenewsec) August 20, 2026

🇵🇪🚨 ABRAZADOS ANTE EL TERREMOTO de 7.2 en Ayacucho con profundidad de 108 km, que hizo correr a las calles a las familias de dicha región en la sierra del Perú. pic.twitter.com/x0iI7vxYMY — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 20, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico del IGP y el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el epicentro se ubicó aproximadamente 35 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas.

El evento alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, por lo que fue percibido por la población de la zona.

El fuerte movimiento generó preocupación entre los habitantes, especialmente por tratarse de un terremoto de considerable magnitud.

Sin embargo, el reporte citado no señala inicialmente víctimas mortales, personas heridas ni daños materiales derivados del sismo.

Las autoridades y organismos especializados mantienen el monitoreo de la situación para determinar posibles afectaciones y evaluar si se presentan réplicas durante las próximas horas.

#LOÚLTIMO | 🚨⚠️ Un sismo de magnitud 7,2 se registró a la 1.00 p. m. de este jueves 20 de agosto en Coracora, provincia de Parinacochas, región Ayacucho. Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros. ▶️… pic.twitter.com/yFh55Dgcea — La República (@larepublica_pe) August 20, 2026

El IGP recordó la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales ante este tipo de emergencias.

El terremoto ocurre además en un contexto de alta actividad sísmica en la región, por lo que las autoridades permanecen atentas a nuevos movimientos que puedan registrarse en Ayacucho y otras zonas del país.

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