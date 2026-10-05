Por: France 24

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El reciente panorama político de Brasil evidencia un avance significativo del bolsonarismo, la corriente de extrema derecha afín al expresidente Jair Bolsonaro. Este grupo político logró importantes victorias durante las elecciones legislativas y regionales, consolidando así su presencia en el Congreso. El candidato presidencial Flávio Bolsonaro se ubicó como el más votado en la primera vuelta y enfrentará en balotaje a Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre, de acuerdo con lo informado por France24. A este clima político se sumaron los triunfos de Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, dos jóvenes 'influencers' identificados con la derecha, quienes rompieron récords históricos al convertirse en los diputados más votados en la historia recente del país.

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Nikolas Ferreira, con apenas 30 años, alcanzó los 3,1 millones de votos, cifra que casi duplica los resultados obtenidos en 2022 cuando ingresó al Congreso a los 26 años, según información suministrada por France24. Su influencia en redes sociales es notoria, sumando más de 22 millones y medio de seguidores en Instagram. Tras los comicios, Ferreira festejó el resultado con afirmaciones desafiantes hacia el Partido de los Trabajadores, liderado por Lula da Silva. Sin embargo, su carrera política ha estado rodeada de controversia. En 2023, fue vinculado a la trama golpista que llevó a la condena de Jair Bolsonaro, aunque la Corte Suprema rechazó suspenderlo de sus funciones legislativas. Ese mismo año recibió denuncias por supuesta transfobia, luego de que durante un discurso en la Cámara de Diputados se pusiera una peluca rubia para ironizar sobre la población transgénero. La diputada Érika Hilton y Duda Salabert le acusaron de humillaciones públicas y de amenazar derechos políticos por razón de género. Además, durante la campaña, Ferreira causó controversia por tergiversar declaraciones de Lula da Silva sobre salud masculina, hecho por el que la Justicia le ordenó retirar su comentario.

Por otro lado, Lucas Pavanato, de 28 años y perteneciente a una familia evangélica, cosechó más de tres millones de votos y pasó de ser concejal de Sao Paulo a ocupar un escaño en el Congreso Nacional. De acuerdo con France24, su carrera pública en internet empezó a los 17 años, cuando manifestó abiertamente en YouTube su apoyo al ‘impeachment’ o destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, aliada de Lula. Con 5,5 millones de seguidores en Instagram, Pavanato se ha pronunciado contra cuotas de género y raciales, tratamientos de transición de género y la permanencia de empresas estatales deficitarias. Propone medidas como la privatización de entidades públicas que no resulten rentables, entre ellas la Agencia Brasil, políticas que podrá intentar impulsar desde febrero, en la nueva legislatura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Nikolas Ferreira es considerado un personaje polémico en la política de Brasil?

Nikolas Ferreira se considera polémico debido a sus declaraciones y posturas conservadoras visibles en su carrera política, según fuentes recogidas en France24. En particular, su discurso irónico sobre la población transgénero y las denuncias de transfobia presentadas por diputadas trans lo han situado en el ojo de la opinión pública. Además, su vinculación a investigaciones asociadas a la trama golpista de Jair Bolsonaro y la utilización de redes sociales para confrontar a sus adversarios políticos han acentuado la controversia a su alrededor.

¿Cuál es el origen de la popularidad de Lucas Pavanato en Brasil?

Lucas Pavanato, de acuerdo con la información de France24, debe parte de su popularidad a su temprana actividad como youtuber y su posición en temas sensibles del debate público brasileño. Desde los 17 años, Pavanato se pronunció abiertamente a favor del ‘impeachment’ de Dilma Rousseff y ha utilizado sus redes sociales para manifestarse contra cuotas de género, políticas raciales y empresas estatales no rentables, posturas que resuenan ampliamente entre los seguidores del bolsonarismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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