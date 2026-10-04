Por: VALORA ANALITIK

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Brasil avanza este domingo en el escrutinio de las elecciones generales de 2026, en una jornada en la que, además de la Presidencia y las gobernaciones, los electores renovaron parte del Congreso Nacional

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Con el 91 % escrutado, los comicios muestran un escenario en el que el Partido Liberal (PL) de Flávio Bolsonaro se ubica como la principal fuerza tanto en el Senado Federal como en la Cámara de Diputados.

En el Senado, donde están en disputa 54 de los 81 escaños, el PL aparece con 29 bancas, equivalentes al 28,86 % de los votos que registra la plataforma mostrada en la captura. La lista también señala que el partido llevaba dos escaños ganados, 18 en ventaja y nueve bancas aún en elección dentro de su resultado provisional.

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Elecciones Senado Brasil

Por su lado, el Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece en segundo lugar con nueve escaños, seguido por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) con ocho.

En conjunto, 10 partidos concentran la mayor parte de los escaños que aparecen identificados. El resultado, sin embargo, todavía es preliminar, por lo que la composición definitiva del Senado puede modificarse a medida que avance la totalización.

La elección tiene especial relevancia porque en Brasil se están definiendo dos tercios del Senado, es decir, 54 de las 81 bancas. Cada estado y el Distrito Federal eligen dos senadores en estos comicios.

PL también toma ventaja en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, integrada por 513 representantes, el liderazgo del PL es todavía más amplio en términos de bancas: allí gana 121 escaños para el partido, equivalentes al 23,25 % de los votos registrados en la plataforma.

El segundo lugar corresponde a FE Brasil, coalición integrada por PCdoB, PT y PV, con 78 escaños. Le sigue Progressive Union, alianza de PP y União, con 69 bancas.

Después aparecen el PSD, con 42; Republicanos, con 40; y MDB, con 37.

Elecciones Cámara Brasil

La composición evidencia, además, que el Congreso brasileño continúa caracterizándose por una alta fragmentación partidista. Aunque el PL aparece claramente al frente en la captura, el control de las cámaras dependerá de la distribución final de los escaños y, posteriormente, de las alianzas que las diferentes fuerzas construyan para formar mayorías.

Un Congreso clave para el próximo gobierno

El resultado legislativo tendrá una importancia directa sobre la capacidad del próximo gobierno para aprobar proyectos de ley, reformas económicas y presupuestales. La composición del Congreso también será relevante para la relación entre el Ejecutivo y las instituciones de control y justicia.

La elección presidencial y la legislativa se desarrollan simultáneamente. En esta primera vuelta, los brasileños están escogiendo 513 diputados federales y 54 senadores, además de presidente, gobernadores y representantes de las asambleas legislativas estatales.

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El dato político más relevante de las imágenes es, por tanto, la posición del PL como primera fuerza legislativa. El partido no solo encabeza el Senado con 29 escaños, sino que también aparece muy por encima de las demás fuerzas en la Cámara, con 121 representantes.

El escrutinio legislativo se produce mientras Brasil también cuenta los votos de la elección presidencial. Con más del 91 % de los votos contabilizados en una actualización de la jornada, Flávio Bolsonaro lideraba con más del 48 % frente a 44 % de Lula, escenario que llevaba la disputa a una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

No obstante, los datos presidenciales continúan siendo actualizados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), al igual que los resultados legislativos. La propia autoridad electoral explica que la información se actualiza conforme recibe y procesa los Boletines de Urna (BU) de las diferentes secciones electorales.

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