El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa una polémica promesa económica de cara a las elecciones de medio término de noviembre de 2026: entregar un pago de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

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La propuesta, bautizada por Trump como el ‘Trump Dividend’, fue anunciada inicialmente en septiembre durante la convención republicana de medio término. En los últimos días, el mandatario volvió a defenderla en un video grabado desde el Despacho Oval, en momentos en que la campaña para las elecciones de noviembre entra en una etapa decisiva.

Trump presentó el pago como una especie de dividendo para los ciudadanos, haciendo una comparación con el dinero que las empresas distribuyen entre sus accionistas. Según su planteamiento, los recursos tendrían que ser gastados dentro de Estados Unidos.

El monto, sin embargo, plantea una enorme pregunta: ¿de dónde saldrían los recursos para financiarlo? Con alrededor de 240 a 245 millones de ciudadanos adultos, un pago individual de 5.000 dólares supondría un costo cercano a 1.2 billones de dólares para el Gobierno estadounidense.

Trump ha planteado que los ingresos obtenidos mediante los aranceles permitirían financiar la medida. Sin embargo, análisis fiscales citados por medios estadounidenses señalan que los ingresos actuales por esa vía no serían suficientes para cubrir un desembolso de esa magnitud en un solo año.

Además, la propuesta no puede ejecutarse únicamente por decisión presidencial. El Congreso tendría que aprobar el gasto, debido a que la Constitución estadounidense otorga al Legislativo la autoridad sobre los recursos federales. También existen dudas sobre cómo se aplicaría el requisito de que el dinero sea gastado dentro del país.

La propuesta también abrió el debate sobre si un pago condicionado a que los republicanos ganen las elecciones podría considerarse una forma de compra de votos. Expertos legales consultados por medios estadounidenses, como CNN, han señalado que la promesa presenta similitudes con otras ofertas de campaña, como reducciones de impuestos o nuevos programas de gasto, y que sería difícil considerarla un soborno si el beneficio se entrega independientemente de la opción política de cada ciudadano.

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Por ahora, el ‘Trump Dividend’ sigue siendo una promesa de campaña y no un programa aprobado. Su eventual puesta en marcha dependería de una decisión del Congreso y de definir cómo se financiaría un desembolso que superaría el billón de dólares.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.