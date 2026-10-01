Un pasajero de 71 años murió durante un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Tokio (Japón) y Denver, en Estados Unidos, después de sufrir una emergencia médica que obligó a la tripulación a desviar el avión hacia Seattle.

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El hecho ocurrió el martes 29 de septiembre, unas seis horas y media después del despegue. De acuerdo con información preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA), el hombre viajaba acompañado por familiares cuando perdió el conocimiento de manera repentina.

Una testigo contó al medio estadounidense TMZ que se despertó al escuchar un alboroto cerca de su asiento. Al mirar hacia el lugar donde se encontraba el pasajero, lo vio inconsciente en el piso, rodeado por tres bomberos y una auxiliar de vuelo.

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Otra persona que presenció la emergencia relató al mismo medio que la piel del hombre adquirió de manera repentina un tono morado intenso, mientras otros pasajeros y miembros de la tripulación intentaban auxiliarlo.

Tres bomberos intentaron salvar al pasajero

Entre los pasajeros del vuelo había tres bomberos, quienes se acercaron para prestar ayuda cuando se presentó la emergencia. Los hombres le suministraron oxígeno y fluidos por vía intravenosa mientras la tripulación desviaba la aeronave hacia la costa oeste de Estados Unidos.

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El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, donde equipos locales de paramédicos subieron a la aeronave para continuar con la atención médica. Sin embargo, los esfuerzos para reanimar al pasajero no tuvieron éxito.

Según People, que consultó el registro de fallecidos del forense del condado de King correspondiente al 30 de septiembre, la víctima fue identificada como Felmo M. Penola, de 71 años.

El documento oficial clasificó la muerte como natural y señaló como causa una enfermedad cardiovascular hipertensiva y ateroesclerótica.

Un portavoz de United Airlines explicó a la revista que este tipo de situaciones se presenta algunas veces al año en vuelos de larga distancia. También indicó que el aeropuerto de Seattle es el principal punto de desvío para aeronaves que atraviesan el Pacífico con destino a Estados Unidos.

Después del procedimiento en Seattle, el vuelo continuó su operación, mientras las autoridades documentaban lo ocurrido durante la emergencia médica que terminó con la muerte del pasajero.

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