El Gobierno Nacional aceleró los movimientos en el tablero internacional con el objetivo de blindar la economía nacional y proteger el aparato exportador del país. En las últimas horas, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, confirmó que avanzan a paso firme las conversaciones de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, una gestión diplomática y comercial que busca concretar la reducción de los pesados aranceles y consolidar un nuevo marco de cooperación bilateral con el principal socio comercial de Colombia.

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El titular de la cartera económica señaló que existe una plena y absoluta voluntad política entre ambas naciones para agilizar la firma definitiva del acuerdo. Según explicó el funcionario, el alineamiento estratégico en materias comerciales, industriales y de seguridad con la Casa Blanca atraviesa por un momento clave, por lo que la próxima semana se perfila como un periodo absolutamente definitivo para destrabar las barreras que afectan el intercambio de bienes. “Vamos bien, estamos avanzando con ellos en el marco de negociación. Hay voluntad política de ambas partes y la próxima semana será definitiva. Lo más importante es fortalecer la relación con Estados Unidos, tanto en lo comercial como en lo militar, y estaremos trabajando para que este acuerdo se firme pronto”, declaró el ministro ante los medios de comunicación.

Para lograr este cometido, Gómez Amín detalló que la fase decisiva de las conversaciones se llevará a cabo durante tres jornadas consecutivas la próxima semana, abarcando los días lunes, martes y miércoles. En estos encuentros técnicos participarán delegados de ambos países encargados de revisar minuciosamente cuatro puntos críticos que ya fueron identificados en la agenda bilateral, con el propósito de superar los escollos normativos y de acceso a mercados que mantienen en alerta al sector productivo nacional.

Como se recordará, actualmente pesa sobre los productos colombianos un arancel del 12,5 % impuesto en junio de este año por la administración de Donald Trump. Dicha medida punitiva fue adoptada bajo el argumento de una supuesta falta de políticas y controles institucionales suficientes para prevenir la importación de bienes elaborados bajo esquemas de trabajo forzoso.

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En una muestra contundente de reciprocidad y compromiso institucional con los estándares internacionales exigidos por Washington, el ministro Gómez Amín confirmó que el Ejecutivo colombiano ya expidió un decreto formal que prohíbe de manera estricta la comercialización en el territorio nacional de cualquier bien procedente de países que apliquen prácticas de trabajo forzoso. Con esta normativa, el Gobierno busca demostrar que comparte los mismos principios éticos y de defensa laboral que defiende la Casa Blanca.

“Es un tema recíproco: ellos ayudan a Colombia en muchos frentes y nosotros colaboramos con Estados Unidos en otros. El decreto que firmamos rechaza y evita comercializar productos con países que aplican el trabajo forzoso, una práctica que nosotros rechazamos categóricamente al igual que ellos”, puntualizó el jefe de la cartera comercial, dejando claro que el país busca zanjar las diferencias normativas para estabilizar el comercio exterior y recuperar la confianza plena de los mercados norteamericanos.

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