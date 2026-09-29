Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de ‘Araña’ y exmáximo cabecilla de las disidencias de los Comandos de la Frontera, se declaró formalmente no culpable ante la justicia de los Estados Unidos. La diligencia judicial se cumplió este lunes 28 de septiembre ante el juez magistrado Steve B. Chu, en la Corte del Distrito Sur de California, marcando el primer paso procesal tras su extradición.

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El traslado de Rojas a territorio norteamericano se concretó el pasado 25 de septiembre, luego de permanecer un año y medio privado de la libertad en Colombia bajo los requerimientos de Interpol. La solicitud formal de entrega fue emitida por la misma corte californiana, que ahora lo procesa bajo los rigurosos parámetros del sistema federal por los delitos de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína.

En diálogo con El Tiempo, el abogado Eduardo X. Pereira, defensor del ex cabecilla en EE. UU., detalló los pormenores de la comparecencia: “Fue una audiencia formal y seria, sin espectáculo. Presentamos una declaración de no culpable, como es su derecho, mientras revisamos cuidadosamente el caso y nos preparamos para analizar y controvertir la evidencia del Gobierno”. El litigante trabaja en conjunto con el equipo legal que representó a Rojas en el país.

La defensa marcó distancia frente a la forma en que se manejó el operativo de traslado, contrastando la sobriedad de la corte con los momentos previos en Colombia. Según los registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos contra alias ‘Araña’ se desprenden de una investigación a largo plazo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, que determinó que la estructura armada financiaba sus operaciones mediante el cultivo y producción masiva de cocaína en el suroeste colombiano, ejerciendo control territorial a través de las armas y la violencia sistemática.

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«Esta zona es una de las principales regiones productoras de cocaína de Colombia, con una influencia significativa en la cadena de suministro mundial de esta droga. Rojas se identificó como un líder de alto rango de Comandos de la Frontera, posando con armas y combatientes fuertemente armados en redes sociales», detalla el expediente de las autoridades estadounidenses.

Durante la audiencia, la corte le notificó formalmente a Rojas las penas a las que se expone en caso de ser hallado culpable al término del juicio. Los delitos de narcotráfico establecen un mínimo obligatorio de diez años con un tope de cadena perpetua, mientras que los cargos por narcoterrorismo imponen penas mínimas de veinte años que igualmente pueden escalar hasta la cadena perpetua. Actualmente, el procesado permanece recluido en una prisión federal de San Diego, California, mientras su equipo legal define la estrategia de defensa.

No obstante la formalidad de la declaración de no culpabilidad, la defensa jurídica ya había dejado abierta la posibilidad de explorar un escenario de negociación con la justicia estadounidense para buscar una rebaja de pena a cambio de información privilegiada. “Para esa solución siempre se ha planteado un mecanismo negociado, que no implique un desgaste para la administración de justicia. En ningún momento se ha pretendido debatir en juicio su responsabilidad penal”, reiteraron los abogados a este medio.