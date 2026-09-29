Una verdadera tragedia sacudió al mundo del periodismo internacional y a la comunidad de California, Estados Unidos, tras confirmarse el violento asesinato de Jonathan McKinsey, un alto ejecutivo de The New York Times. El directivo, de 40 años de edad, perdió la vida tras ser acribillado a balazos en la tarde del pasado sábado 26 de septiembre, en un hecho que ha dejado consternados tanto a los allegados de la víctima como a las autoridades locales.

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De acuerdo con la información recabada por los cuerpos de seguridad y medios locales como KGO-TV, el ataque armado se perpetró en el estacionamiento de un complejo deportivo ubicado en la ciudad de Dublín, perteneciente al condado de Alameda. Unidades policiales que acudieron al sitio tras recibir múltiples llamadas de emergencia encontraron a McKinsey tendido sobre el pavimento, con graves lesiones en la cabeza y el pecho causadas por múltiples impactos de bala, confirmando su deceso en el mismo lugar de los hechos.

Jonathan McKinsey se desempeñaba desde el año 2023 como director de ingeniería y experiencias de videojuegos en el prestigioso diario estadounidense. Académicamente, era reconocido por su brillante trayectoria como egresado del Instituto Tecnológico de Georgia y poseía una maestría en informática obtenida en la Universidad de California, Berkeley, lo que hacía de él un profesional altamente valorado en el sector tecnológico y de medios.

El pánico se apoderó de los testigos presenciales cuando se escuchó la brutal ráfaga de disparos. Uno de los ciudadanos presentes en el recinto deportivo, identificado como Assad Razawi, relató con horror el momento del ataque: “Vi al hombre caer al suelo, con la cabeza y el pecho ensangrentados”, expresó visiblemente afectado. Además, según el testimonio aportado por la hija de Razawi, tras perpetrar la agresión, los sospechosos se retiraron de la escena con total calma, sin intentar huir a la carrera, una actitud fría que facilitó notablemente la rápida labor de rastreo y captura por parte de la policía.

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La conmoción en la zona ha sido absoluta, puesto que los residentes aseguran que este tipo de eventos violentos son prácticamente inéditos en la comunidad. “Es una locura. No se oyen historias así en Dublín. Me quedé impactado. Todo es desconcertante. Personalmente, no solemos oír hablar de delitos en Dublín”, lamentó Razawi ante los medios de comunicación locales.

Lo que comenzó como un tiroteo desconcertante dio un giro insospechado cuando la Policía de Dublín, gracias a la oportuna reacción de un agente presente en la zona y los reportes ciudadanos, logró identificar y capturar minutos más tarde a los presuntos responsables. Se trata de Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, quienes sorprendentemente resultaron ser los padres de la esposa de la víctima.

Los dos adultos mayores fueron trasladados de inmediato y permanecen recluidos en la cárcel de Santa Rita mientras avanza el riguroso proceso judicial. Enfrentan cargos sumamente graves que incluyen asesinato en primer grado, conspiración para cometer delitos graves, disparo intencional de arma de fuego por negligencia grave y poner en peligro a un menor. Las autoridades judiciales programaron su comparecencia ante el tribunal para este miércoles, donde deberán responder formalmente a las acusaciones, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los móviles exactos detrás de este crimen que enluta a una de las familias más prominentes del periodismo mundial.

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