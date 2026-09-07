Por: El Espectador

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El aceite de oliva ha sido por mucho tiempo protagonista en la cocina, especialmente en la dieta mediterránea, y cada vez son más quienes se preguntan si realmente es recomendable para cocinar. Rosa Margarita Campo, médica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena y especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud de la Universidad Cooperativa de la misma ciudad, despeja esta duda. Según su explicación, sí es posible cocinar con aceite de oliva, ya que este tiene un punto de humo —la temperatura a la que el aceite comienza a descomponerse— que oscila entre los 190 y 210 grados Celsius. Esta característica le permite ser adecuado para técnicas como saltear, sofreír y otras preparaciones en la cocina cotidiana. Además, Campo afirma que es un aceite estable al calor y no se daña fácilmente durante la cocción.

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Otro de los puntos que resalta la especialista es el impacto del aceite de oliva en los niveles de colesterol. Aclara que, si bien puede incrementarlo, lo hace de manera positiva, aumentando el colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad, conocido como “colesterol bueno”) y ayudando a reducir el LDL (lipoproteína de baja densidad o “colesterol malo”). Incluso, niega que el aceite de oliva conduzca al aumento de peso: usado en cantidades adecuadas, contribuye a la sensación de saciedad prolongada, reduce la tendencia a comer entre comidas y puede asociarse con un peso más estable.

Estas afirmaciones han sido sustentadas por medios internacionales como The New York Times y El Espectador, que coinciden en reconocer que el aceite de oliva —en especial el extra virgen— es una de las grasas más saludables. Destacan su riqueza en grasas monoinsaturadas y polifenoles, como el ácido oleico, que ayudan al equilibrio del colesterol, la reducción de la tensión arterial y la protección cardiovascular. Un ensayo clínico realizado en España en 2018 evidenció que personas con alto riesgo cardiovascular que integraron aceite de oliva extra virgen en la dieta mediterránea sufrieron un 30 % menos de infartos, ictus y muertes de causa cardiovascular (fuente: The New England Journal of Medicine).

Se recomienda, además, usar el aceite de oliva como sustituto de grasas menos saludables como la mantequilla. Sin embargo, la forma en que se conserva es clave para mantener todas sus propiedades: médicos y expertos advierten que debe evitarse dejarlo cerca de fuentes de calor o bajo luz solar directa, ya que esto puede acelerar la oxidación y reducir su calidad, perjudicando sabor, aroma y nutrientes. Así, para aprovechar todos sus beneficios, es fundamental almacenar el aceite correctamente.

¿Por qué el aceite de oliva es recomendable para cocinar según expertos?

De acuerdo con Rosa Margarita Campo y fuentes como The New York Times, el aceite de oliva es apto para cocinar debido a su punto de humo adecuado y su estabilidad al calor, lo que permite usarlo en varias técnicas culinarias sin perder propiedades ni provocar la oxidación. Además, sus beneficios para la salud lo convierten en una alternativa valorada frente a otras grasas.

¿Cuáles son los errores más comunes al almacenar aceite de oliva y cómo afectan su calidad?

Según explican especialistas citados por El Espectador, guardar el aceite de oliva cerca de fuentes de calor o exponerlo a la luz solar directa son errores que aceleran su oxidación. Esto perjudica el sabor, aroma y la presencia de nutrientes esenciales, por lo que se aconseja almacenarlo en un lugar fresco y oscuro para preservar su calidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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