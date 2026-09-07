Por: El Espectador

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El Partido Liberal tomó una decisión crucial este lunes luego de prolongadas reuniones internas. Los congresistas y directivos definieron por mayoría convertirse oficialmente en una colectividad de gobierno, respaldando la administración de Abelardo de la Espriella. Mediante un comunicado, destacaron la gestión del Ejecutivo y subrayaron que “se necesitaba valor y ardentía para asumir el reto de construir sobre lo construido y devolverle a la nación esperanza y bienestar a todos los colombianos”, según lo expresado en el documento reproducido por El Espectador.

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Pese al respaldo manifestado, el texto revela que no hubo unanimidad en la decisión y que varias voces dentro de la bancada liberal abogaban por mantener la independencia del partido. Sin embargo, los integrantes de la colectividad reconocieron el compromiso de De la Espriella en temas clave como economía y seguridad, motivos que terminaron pesando más y propiciaron el anuncio oficial de pertenencia al Gobierno.

Este movimiento político fortalece la coalición oficialista en el Congreso. El Liberal se une a partidos ya alineados como la U, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional y Creemos, consolidando así un bloque parlamentario mayoritario frente al Pacto Histórico, que permanece como la fuerza opositora más significativa. Entretanto, la Alianza Verde, tras un intenso debate interno, optó por ubicarse como independiente. Pese a que un sector minoritario impulsó la postura de oposición, la mayoría de sus miembros recibió de buen grado el “guiño” del Ejecutivo con ese camino intermedio. Así lo reseña El Espectador en su seguimiento a las coaliciones políticas.

El resultado de esta reconfiguración deja al oficialismo con más de 180 votos en el Congreso, como lo demostraron recientes elecciones clave, incluida la de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y la del contralor Jorge Eliécer Laverde. El bloque independiente, compuesto por Alianza Verde y Nuevo Liberalismo, suma 17 congresistas. Como oposición, solo permanecen Pacto Histórico, En Marcha, La Fuerza y Libres, que ahora cuentan con 72 votos, de acuerdo con El Espectador. El Gobierno busca aprovechar esta amplia mayoría y el ambiente político favorable para avanzar en sus iniciativas durante los próximos meses.

¿Por qué el Partido Liberal decidió apoyar al Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Según el comunicado citado por El Espectador, el Partido Liberal basó su decisión en el reconocimiento del compromiso del Ejecutivo para impulsar cambios en economía y seguridad. Aunque hubo discusiones internas y parte de la bancada prefería mantener la independencia, prevaleció la visión de sumar fuerzas para construir soluciones y aportar al bienestar nacional.

¿Cómo queda la configuración de fuerzas políticas en el Congreso tras la decisión del Partido Liberal?

De acuerdo con El Espectador, con la adhesión del Partido Liberal se fortalece el bloque oficialista, que reúne más de 180 votos e integra a partidos tradicionales y nuevas fuerzas. La oposición se reduce a 72 congresistas; mientras tanto, un grupo minoritario permanece como independiente, lo que ofrece un panorama legislativo ampliamente favorable al gobierno de Abelardo de la Espriella.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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