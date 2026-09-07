Por: Blu Radio

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Un escalofriante hecho de violencia ocurrió en el barrio El Palmar de Villa Verde, en Pereira, donde un hombre asesinó a dos personas y luego se quitó la vida.

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Los reportes de las autoridades de la capital risaraldense indican que, en la madrugada de este domingo, se escucharon varios disparos y, posteriormente, gritos de auxilio.

Al llegar a la vivienda indicada por los denunciantes, los uniformados escucharon un disparo y tuvieron que ingresar por la fuerza. Dentro de la residencia encontraron sin vida, con heridas de arma de fuego, a Georgina José Azócar López, de 25 años y nacionalidad venezolana, y a Valentín Hoyos González.

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En el mismo predio también se encontraba herido de gravedad Diego Alfonso López Umaña, de 32 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció pocas horas después.

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Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado la hipótesis de que Georgina y Diego habían terminado una relación sentimental pocos días atrás.

Por otra parte, los testigos relataron a las autoridades que, cuando Diego llegó al lugar, encontró a la joven con Valentín, lo que desencadenó una fuerte discusión.

Las autoridades también establecieron que el agresor había estado consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento cercano.

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