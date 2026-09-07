Por: Portal Bogotá

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El rescate y atención de la fauna silvestre en Cundinamarca se ha convertido en una prioridad para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que a través de sus direcciones regionales Bajo Magdalena, Soacha y Tequendama, adelantó recientemente acciones de salvamento, valoración y protección de 26 animales silvestres en diferentes municipios del departamento, según informó la entidad.

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El impacto de estas labores refleja un trabajo coordinado entre la comunidad, autoridades ambientales y organismos de apoyo. Un caso destacado fue el rescate de un hormiguero (Tamandua mexicana) en el municipio de Puerto Salgar. Allí, la intervención del Cuerpo de Voluntarios Ambientales fue clave para que este animal pudiera ser atendido por profesionales de la CAR y posteriormente liberado en un área estratégica de conservación, dentro del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco.

Otras intervenciones relevantes incluyeron la atención de dos polluelos de currucutú (Megascops choliba), provenientes de Caparrapí. Debido a su estado de vulnerabilidad, estos ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CAR, lugar donde reciben atención especializada hasta estar en condiciones de ser reintroducidos en su entorno natural. Así mismo, una camada de siete crías de zarigüeya (Didelphis marsupialis) rescatadas en Caparrapí ingresó al mismo centro, con el objetivo de garantizar su recuperación y futura liberación.

La Dirección Regional Soacha, en trabajo conjunto con la Policía de Carabineros, logró además rescatar y liberar 12 animales silvestres encontrados en los municipios de Soacha y Sibaté. Entre los ejemplares atendidos estaban búhos, tortugas, loros reales, torcazas e iguanas, todos valorados antes de su retorno a hábitats naturales aptos para su desarrollo.

En el área de Tequendama, la participación ciudadana resultó determinante. La comunidad entregó voluntariamente varios ejemplares, incluyendo cuatro crías de zarigüeya de La Mesa, rescatadas luego que su madre fuera atacada por un perro, y un borugo hallado en El Colegio, ambos remitidos a profesionales para su evaluación y cuidado.

La CAR hizo un llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier caso que implique fauna silvestre en riesgo o en cautiverio, evitando su manipulación inadecuada y facilitando la intervención de personal especializado, con el fin de asegurar procesos adecuados de recuperación y reintegración al entorno natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el rescate y liberación de animales silvestres por la CAR en Cundinamarca?

Según lo informado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el proceso de rescate y liberación consiste en la valoración inicial por parte de profesionales especializados, el traslado a centros de atención como el CAV en casos necesarios y la posterior liberación en áreas estratégicas para la conservación, con el fin de que los animales retornen a su hábitat en condiciones óptimas para su supervivencia.

¿Por qué es importante reportar casos de fauna silvestre en riesgo a las autoridades ambientales?

De acuerdo con la CAR, reportar oportunamente permite que profesionales capacitados manejen la situación, eviten la manipulación o comercialización inadecuada, y garanticen la atención, recuperación y retorno seguro de los animales a su entorno silvestre, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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