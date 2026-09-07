La historia de Juan Guillermo Ríos no terminó en el momento más oscuro de su enfermedad. El periodista, quien murió a los 74 años en Medellín, dejó también el relato de una batalla médica que estuvo cerca de acabar con su vida. Ríos había contado en 2023 el difícil proceso que atravesó después de que le descubrieran un tumor.

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Inicialmente los médicos le dijeron que tenía cálculos, pero un año después los exámenes mostraron que el tumor había avanzado de manera considerable. El propio comunicador recordó la advertencia que recibió su familia: “Los médicos le dijeron a mis hijos: ‘Tu papá no vuelve a caminar, no vuelve a ver y no vuelve a oír. Va a tener una vida muy limitada, es mejor que él se muera’”.

La cirugía buscó extirparle un cáncer en el riñón, pero luego enfrentó una grave peritonitis y una falla sistémica. Ríos explicó que su vida estuvo en riesgo varias veces y que su madre fue determinante para que continuara con vida. “Me salvé por un voto, el de mi mamá. Mi mamá dijo: ‘No lo desentuben’. Y gracias a esa posición de mi mamá, que supongo que estoy aquí sentado”, afirmó.

El periodista perdió el bazo, un riñón y parte del estómago. Además, pasó casi cinco meses en coma y permaneció el resto del año en cuidados intensivos. “El estómago se reventó y me invadió todo. Tuve casi un año con el estómago abierto, totalmente abierto. Eso era para mí impresionante, yo dije: ‘No, esto no, así no no vale la pena vivir. Me voy a dedicar a buscar un médico que me cierre el estómago y si no lo encuentro, pues me voy’”.

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Finalmente, Ríos sobrevivió a más de 40 cirugías, tres infartos mortales y cuatro paros respiratorios. Tras salir de la UCI con 29 kilos, recuperó el habla, la visión y la audición. “Al año volví a hablar, volví a ver bien y volví a oír. Yo pasé unos años donde todo lo que yo vivía era como como una película que se movía permanentemente para arriba y para abajo. Y aquí estoy bien, muy bien, y con una gratitud, como te digo, con la vida y con Dios. Y feliz, este soy yo (…) No tener cirugías hace más de un año para mí es un logro”, relató. Y cerró con una reflexión que resume su experiencia: “soy un enamorado del amor, de la vida y de la gratitud, de la paz…”.

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