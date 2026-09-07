Por: El Espectador

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Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, enfrentará un juicio penal tras ser señalado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de violación de los límites legales de gastos en campañas electorales. La audiencia ha sido fijada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m. en modalidad virtual, de acuerdo con la información oficial. Este proceso está relacionado directamente con las presuntas irregularidades detectadas en las cuentas de la campaña ‘Petro Presidente’ en las elecciones presidenciales de 2022, cuando Roa desempeñó el cargo de gerente general.

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Según lo que la Fiscalía ha podido establecer, a Roa le correspondía el control y la supervisión de todos los recursos financieros que ingresaban y se destinaban durante la campaña. El Consejo Nacional Electoral (CNE), ente encargado de la vigilancia de los procesos electorales en Colombia, también realizó su propia investigación y concluyó que la campaña del entonces candidato Gustavo Petro habría superado los topes definidos por la ley para la financiación. Según este organismo, se identificó que a la campaña ingresó un monto mucho mayor del permitido legalmente, transgresión por la que Roa, junto a la tesorera y la contadora, fue sancionado con una multa que supera los 6.000 millones de pesos colombianos.

En consecuencia, la Fiscalía avanza en el proceso penal y sostiene, además, que Roa habría omitido rendir cuentas sobre importantes sumas recibidas en donaciones, cuyo valor específico asciende a por lo menos 1.664 millones de pesos colombianos. Esta supuesta omisión refuerza la tesis, según el ente acusador, de que existieron irregularidades serias en la administración de los recursos de campaña.

Por su parte, Roa dejó su cargo en Ecopetrol el 30 de julio, manteniéndose firme en su postura de inocencia. Ha manifestado públicamente que tanto la Fiscalía como otros entes de control interpretaron de manera errónea las cifras que reposan en el expediente, argumentando que en realidad no se produjeron excesos en los topes y que algunos movimientos financieros fueron contabilizados incorrectamente. “No se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”, expresó Roa, defendiendo su gestión como gerente de campaña.

De acuerdo con El Espectador, el caso sigue su curso y será el próximo 30 de octubre cuando la justicia colombiana entre a determinar la responsabilidad penal de Roa en este escándalo electoral.

¿Por qué la Fiscalía llamó a juicio a Ricardo Roa por la campaña de Gustavo Petro?

La Fiscalía General de la Nación decidió llamar a juicio a Ricardo Roa debido a las evidencias que apuntan a que, cuando ocupó el puesto de gerente de campaña de Gustavo Petro en 2022, habría sobrepasado los límites legales sobre el ingreso y uso de dineros en campaña y habría omitido reportar importantes sumas de dinero. Tanto la entidad acusadora como el Consejo Nacional Electoral han documentado irregularidades formales y montos que superan el límite permitido por la ley electoral.

¿Qué consecuencias podría tener la violación de topes en campañas, según el CNE?

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, exceder los topes de financiación en una campaña puede acarrear fuertes sanciones económicas, como la multa impuesta en este caso, que asciende a más de 6.000 millones de pesos. Además, estos hechos pueden dar lugar a procesos penales, como el que enfrenta actualmente Ricardo Roa, lo que podría implicar incluso sanciones de tipo penal si se prueba responsabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.