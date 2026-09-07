Por: El Espectador

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La extorsión, uno de los delitos de mayor impacto en Bogotá, sigue siendo motivo de preocupación para la ciudadanía, especialmente comerciantes y conductores. Aunque las cifras presentadas por el Distrito resaltan una disminución del 20,3 % en este delito durante 2025, la percepción de inseguridad persiste. De acuerdo con datos del Gaula de la Policía Nacional, las autoridades han intensificado su accionar contra las bandas involucradas en este flagelo y destacan la captura reciente de 20 personas en diversas localidades, entre ellas Santa Fe, Puente Aranda, Rafael Uribe, Kennedy, Chapinero, Los Mártires y Engativá.

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Según información compartida por el Gaula, los presuntos responsables ejercían intimidación y amenazas directas contra sus víctimas, exigiendo sumas que iban desde 1 millón hasta 60 millones de pesos colombianos a cambio de no causarles daño. Parte de la estrategia utilizada por las autoridades incluyó operativos encubiertos, como el caso de un hombre sorprendido al momento de cobrar el dinero en un parque, lo que permitió su detención en flagrancia.

Entre los capturados, la policía menciona a cinco personas señaladas por pertenecer al grupo transnacional ‘Tren de Aragua’, quienes, además de estar vinculadas a casos de extorsión, fueron identificadas como responsables de un ataque con artefacto explosivo improvisado durante una confrontación con otra organización criminal, disputa que tuvo lugar el 25 de agosto en la localidad de Kennedy debido al control del microtráfico y la extorsión.

Las 20 personas aprehendidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentan cargos por delitos de extorsión, concierto para delinquir y terrorismo. Este tipo de operativos responde a una ofensiva de la Policía Nacional que, según informes entregados por la entidad, ha resultado en la reducción de 57 casos reportados frente al periodo anterior y la detención de más de 87 personas relacionadas con la extorsión, según cifras sustentadas en denuncias recibidas.

Las autoridades también han recordado a la comunidad la disponibilidad de la Línea 165, canal por el que las víctimas pueden denunciar estos hechos, incluso de manera anónima, buscando así fortalecer la colaboración ciudadana en la lucha contra la extorsión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Tren de Aragua y por qué es señalado por las autoridades?

El ‘Tren de Aragua’ es un grupo criminal transnacional mencionado por la Policía Nacional como responsable de actividades delictivas en varias localidades, incluyendo casos de extorsión y ataques con artefactos explosivos. En la información proporcionada, las autoridades atribuyen a este grupo la participación en un enfrentamiento con otra banda, asociado al control territorial por el microtráfico y la extorsión en Bogotá.

¿Cómo pueden los ciudadanos denunciar casos de extorsión en Bogotá?

Según la Policía Nacional, existe la Línea 165, habilitada para que las víctimas de extorsión puedan denunciar estos hechos de manera directa o anónima. Esta herramienta facilita la intervención de las autoridades y ha sido fundamental para la reducción de casos reportados y la captura de responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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