Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través de su programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, está implementando una serie de estrategias para enfrentar las consecuencias del cambio climático, especialmente aquellas derivadas del fenómeno de El Niño. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), se han fortalecido ajustes en la gestión y restauración ambiental de las 17 Reservas Distritales de Humedales, clave para mitigar impactos como las altas temperaturas y la reducción de lluvias, dos de los principales desafíos asociados a este fenómeno climático.

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Las acciones priorizadas buscan no solo proteger sino también consolidar los avances obtenidos por la administración de la ciudad en materia de recuperación de estos valiosos ecosistemas. La meta es amplificar el papel de los humedales en la resiliencia climática de Bogotá, es decir, su capacidad para resistir y adaptarse ante eventos extremos.

Bajo el mandato de la Alcaldía Mayor encabezada por Carlos Fernando Galán, la restauración de humedales ha tenido resultados destacados. Según los datos oficiales, en los últimos años se han incorporado a estos procesos una extensión equivalente a 117 canchas de fútbol, lo que se traduce en más de 835.000 metros cuadrados intervenidos. Adriana Soto, secretaria de Ambiente, explicó que con estas intervenciones los humedales ahora tienen una mejor capacidad para conservar humedad y proteger la vegetación, resistiendo así de manera más efectiva los periodos de sequía prolongada. Otro punto relevante es el control de especies invasoras peligrosas para el entorno, como el retamo espinoso, catalogada como altamente combustible en episodios secos. En el humedal Córdoba, por ejemplo, se instaló una estación de monitoreo para vigilar el ingreso de agua, fortaleciendo el seguimiento técnico de estos cuerpos de agua.

Ante la disminución de lluvias y el aumento de las temperaturas, la SDA ha desarrollado acciones junto con las comunidades. Entre ellas destaca el refuerzo de riegos, la instalación de coberturas orgánicas que ayudan al suelo a retener humedad y el uso de hidroretenedores, sustancias que almacenan y liberan agua de forma gradual.

En cifras, las reservas han contado con intervenciones directas sobre 32.479 metros cuadrados invadidos por retamo espinoso. La inversión distrital para 2026 en el mantenimiento y protección de los humedales asciende a 49.000 millones de pesos. Dichos recursos permiten fortalecer la vegetación, intensificar el control sobre especies invasoras, mejorar cerramientos e incrementar la vigilancia, con el fin de prevenir riesgos de ingresos irregulares, actos vandálicos y otras amenazas externas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acciones de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá para enfrentar el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, las principales acciones incluyen la restauración de humedales, el control de especies invasoras como el retamo espinoso, el refuerzo de riegos implementados junto a las comunidades, el uso de coberturas orgánicas y de hidroretenedores que conservan el agua por más tiempo, así como la instalación de estaciones de monitoreo para supervisar la entrada de agua en los humedales y mejorar su resiliencia frente a períodos de sequía extrema.

¿Qué es el retamo espinoso y por qué representa una amenaza para los humedales de Bogotá?

El retamo espinoso es una especie invasora considerada altamente combustible en temporadas secas. Su presencia en los humedales favorece la propagación del fuego y desplaza la vegetación nativa, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como la humedad propia de estos ecosistemas, lo que agrava los efectos del cambio climático en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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