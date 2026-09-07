Por: El Espectador

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este lunes 7 de septiembre, indicando que varias regiones del país experimentarán lluvias a lo largo del día. Los mayores volúmenes de precipitación están previstos en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Caquetá y Guaviare, según el informe oficial del Ideam.

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Este comportamiento de lluvias está vinculado a la actual temporada ciclónica y al desplazamiento de ondas tropicales por territorio nacional. El Ideam destacó la presencia de las ondas tropicales número 45, 46 y 47. La onda tropical #45, situada sobre el Caribe occidental, generó recientemente un aumento de lluvias en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por otro lado, la onda tropical #46 cruzó sobre territorio colombiano y podría acentuar la nubosidad y las precipitaciones en la región Caribe y el norte de la región Andina. En contraste, la onda tropical #47, debido a su lejanía, actualmente no tiene repercusión sobre el clima de Colombia.

No todas las regiones presentan el mismo panorama: mientras algunos departamentos reciben lluvias, otros experimentan condiciones principalmente secas. Según el Ideam, en Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, La Guajira y Putumayo se mantiene un ambiente seco, especialmente en la Alta Guajira y los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, donde se esperan temperaturas máximas superiores al promedio habitual, propiciando sensaciones térmicas más altas de lo normal.

Estas condiciones han llevado a que 236 municipios estén bajo alerta por incendios, con Tolima, Nariño y Huila encabezando la lista de departamentos con más municipios en alerta roja. Simultáneamente, 222 municipios tienen algún nivel de alerta por deslizamientos, siendo Chocó y Antioquia los más afectados en cuanto al número de alertas rojas.

En cuanto a Bogotá, el pronóstico indica mañana con cielo nuboso y lloviznas esporádicas. En horas de la tarde, las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal podrían tener lluvias ligeras, mientras que en otras zonas, aunque predomine el tiempo seco, no se descartan lloviznas ocasionales. El panorama nocturno en la ciudad se mantendrá nublado, pero con baja probabilidad de lluvias, salvo en sectores del sur capitalino como Usme y Sumapaz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay alerta por incendios y deslizamientos en varios municipios de Colombia?

De acuerdo con el Ideam, las condiciones climáticas extremas como sequía en algunas regiones y lluvias intensas en otras han puesto en alerta a 236 municipios por incendios y a 222 municipios por deslizamientos. Tolima, Nariño y Huila presentan la mayor cantidad de municipios en alerta roja por incendios, mientras que Chocó y Antioquia lideran las alertas rojas por deslizamientos, según el consolidado oficial.

¿Qué es una onda tropical y cómo influye en el clima de Colombia?

Una onda tropical es un fenómeno atmosférico que puede causar aumento de lluvias y nubosidad en las zonas por donde pasa. Según el Ideam, la presencia de las ondas tropicales #45 y #46 está favoreciendo lluvias en la región Caribe, el archipiélago de San Andrés y algunas zonas del norte de la región Andina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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