Por: El Espectador

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El reciente cruce de posiciones entre Iris Marín, defensora del Pueblo, y el gobierno liderado por Abelardo de la Espriella ha vuelto a evidenciar la profunda tensión en torno a la forma en que las autoridades comunican los resultados de sus operaciones militares. El debate surgió tras las declaraciones de Marín, quien pidió explícitamente detener la exhibición de cuerpos de personas muertas durante acciones militares, pues, según sus palabras, “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan”. La defensora detalló su preocupación por la práctica de mostrar estos cuerpos como parte de los anuncios oficiales, advirtiendo sobre el riesgo de normalizar la muerte y utilizarla como símbolo de autoridad.

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El gobierno, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió resaltando el papel de la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos, pero, al mismo tiempo, rechazó lo que consideró “una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad”. De acuerdo con Lara, el Estado no puede ni debe ser visto bajo los mismos parámetros que los grupos ilegales y reivindicó el deber constitucional de combatir a los criminales que, según sus palabras, “ejercen el terror contra nuestros compatriotas”. Además, el funcionario subrayó que la administración está comprometida en poner fin a lo que catalogan como la “Paz Total”, política a la que responsabilizan de haber entregado a la población a actos criminales.

Tras la disputa, Marín insistió en la necesidad de reflexionar sobre la forma en que se comunican los resultados de tales operativos, sin desconocer el deber del Estado de enfrentar la criminalidad. En sus declaraciones, enfatizó que la alianza institucional y el trabajo conjunto son claves para combatir fenómenos como el uso de drones por parte de grupos armados, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado. La defensora reiteró que, aunque en determinadas circunstancias la baja de actores violentos puede ser legal, los muertos merecen respeto y la vida humana debe ser protegida bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula los límites incluso en contexto de guerra. Insistió en que el Estado no puede disputarse con los grupos ilegales “quién produce más miedo o quién convierte la muerte en demostración de poder”.

El llamado de Marín no cuestiona las operaciones como tales, sino el modo en que el Estado comunica y ejerce su autoridad frente a la opinión pública, recordando que incluso en la guerra existen límites y que la dignidad humana nunca debe ser banalizada.

¿Por qué la defensora del Pueblo cuestiona la exhibición de cuerpos tras operativos militares?

Iris Marín sostiene que exhibir cuerpos como parte de la comunicación oficial puede normalizar la muerte y utilizarla como símbolo de poder. Según Marín, las imágenes y discursos de los representantes del Estado tienen impacto en la sociedad y es necesario evitar que se convierta la muerte en una “escenografía” que refuerce la autoridad pública.

¿Qué dice el ministro del Interior sobre la comparación entre el Estado y los grupos armados?

Rodrigo Lara rechaza que se compare al Estado con las bandas narcoterroristas, afirmando que tal equivalencia es una “triste equivocación”. De acuerdo con el ministro, el Estado cumple un mandato constitucional enfrentando a los criminales para proteger a la ciudadanía, lo que lo diferencia esencialmente de los grupos armados ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.