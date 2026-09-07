El exministro de Defensa del gobierno Petro, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito menor’, y destacó el trabajo de inteligencia que permitió ubicar al señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Según el funcionario, la operación que terminó con su muerte el pasado 4 de septiembre de 2026 fue el resultado de varios meses de seguimiento por parte de policías y militares.

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“Alrededor de seis meses de arduo trabajo de inteligencia de policías y militares fue determinante para neutralizar, el 4 de septiembre de 2026, a alias ‘Naín, el Menor’”, afirmó Sánchez. El ministro destacó la persistencia de la Fuerza Pública y aseguró que el resultado se produjo luego de una estrategia que había logrado debilitar previamente el esquema de seguridad del delincuente.

Sánchez recordó que en abril las autoridades neutralizaron a nueve integrantes del anillo de seguridad de ‘Bendito menor’, dejándolo prácticamente sin protección. “Desde entonces, era cuestión de tiempo para que cayera, como caerán quienes amenacen al Estado”, señaló el ministro, quien aprovechó para felicitar a los uniformados que participaron en las labores de inteligencia y seguimiento.

(Vea también: Sepelio de ‘Bendito Menor’ terminó en bochornoso espectáculo de licor, disparos y amenazas)

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Alrededor de seis meses de arduo trabajo de inteligencia de policías y militares fue determinante para neutralizar, el 4 de septiembre de 2026, a alias “Naín, el Menor”. En abril, la Fuerza Pública neutralizó a nueve integrantes de su anillo de seguridad y lo dejó prácticamente… https://t.co/cIw6D2Ytn2 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 5, 2026

¿Cómo fue la operación donde ‘Bendito menor’ fue abatido?

La operación, denominada ‘Centinela de la Patria’, se desarrolló en Riohacha, La Guajira, y contó con la coordinación de la Dijín, el Gaula, las Fuerzas Militares y la Dipol. Inicialmente, la información de inteligencia ubicaba a ‘Bendito Menor’ en una comunidad indígena de la Alta Guajira, pero nuevos datos permitieron dirigir el operativo hacia el barrio Los Olivos.

Según los detalles conocidos sobre la operación, agentes de inteligencia vestidos de civil realizaron labores de vigilancia durante varias horas y se hicieron pasar por vendedores de frutas y mototaxistas para confirmar la presencia del cabecilla. La información recopilada también permitió identificar movimientos de personas vinculadas con la organización criminal antes de que los comandos ingresaran al lugar.

De acuerdo con un oficial de la Dijín citado por El Tiempo, la intención inicial de las autoridades era capturar a ‘Bendito Menor’, pero se produjo un enfrentamiento en el que también murieron su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, y otros integrantes de su esquema de seguridad. El ministro Pedro Sánchez cerró su mensaje con un reconocimiento a la Fuerza Pública: “La persistencia siempre da sus frutos”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.