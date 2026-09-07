Por: El Espectador

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El reciente nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) se confirmó a través de un decreto firmado el pasado 4 de septiembre. De acuerdo con la información recogida por El Espectador, se trata de la tercera designación relevante en materia diplomática durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, una administración que ha orientado sus primeros pasos hacia la consolidación de figuras reconocidas y polémicas del escenario político nacional en puestos clave de la política internacional.

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Ordóñez, ampliamente reconocido por su prolongada carrera en la política colombiana, ha sido durante años una de las voces más visibles de la derecha en el país. Su oposición al Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), al igual que la del actual mandatario, es uno de sus sellos políticos más característicos. No solo rechazó el acuerdo, sino que también dirigió la campaña por el “No” en el plebiscito de 2016, lo que lo diferenció del sector progresista y lo posicionó en el debate público frente a temas trascendentales.

El anuncio oficial de la cancillería fue ratificado por Carlos Suárez, integrante cercano del equipo de De la Espriella, quien destacó a Ordóñez como una figura “valiente, transparente, dogmática, un verdadero defensor de la patria”, según sus publicaciones en redes sociales. Este respaldo evidencia la estrecha confianza y afinidad ideológica entre el presidente y el nuevo embajador.

La diplomacia colombiana ha tenido otros recientes movimientos: María Consuelo Araújo fue designada como embajadora ante Estados Unidos y Mauricio Gaona como jefe de la misión diplomática ante las Naciones Unidas (ONU, Organización de Naciones Unidas). Sus roles serán determinantes para encuentros de alto nivel, como la próxima reunión en Barranquilla con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la participación de Colombia en la Asamblea General de la ONU.

En cuanto a la trayectoria de Ordóñez, la nota detalla que inició su carrera pública como concejal de Bucaramanga, ascendió en la rama judicial y alcanzó la presidencia del Consejo de Estado. En 2009, fue elegido procurador general de la Nación, cargo en el que permaneció hasta 2016, aunque su reelección fue posteriormente anulada por el Consejo de Estado por irregularidades. Durante su gestión, se destacó por decisiones disciplinarias polémicas, como la destitución del entonces alcalde Gustavo Petro. Luego de aspirar a la presidencia en 2018, Ordóñez ya había sido embajador ante la OEA bajo el gobierno de Iván Duque.

¿Quién es Alejandro Ordóñez y cuál ha sido su trayectoria política?

Alejandro Ordóñez inició su carrera como concejal y luego fue magistrado y presidente del Consejo de Estado. Posteriormente, fue procurador general de la Nación entre 2009 y 2016, periodo en el que tomó decisiones controversiales, como la destitución de Gustavo Petro. También fue candidato presidencial en 2018 y embajador ante la OEA durante el mandato de Iván Duque.

¿Cuál es la importancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Colombia?

La OEA es un organismo internacional que agrupa a los países del continente americano y tiene como propósito principal mantener la paz, la seguridad y la cooperación entre sus miembros. Para Colombia, contar con un embajador en ese espacio es clave para la defensa de sus intereses y la gestión de asuntos regionales que afectan directamente la política interior y exterior del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.