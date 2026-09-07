Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Varios sectores de Ibagué verán interrumpido el servicio de energía eléctrica durante los próximos días, debido a una programación establecida que abarca tanto barrios y urbanizaciones como zonas rurales y veredas en el área de la ciudad. De acuerdo con la información disponible, los cortes de energía tendrán lugar desde el martes 8 hasta el lunes 14 de septiembre de 2026, y cada sector afectado cuenta con horarios específicos para el cese del suministro.

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El martes 8 de septiembre, los trabajos iniciarán en las primeras horas de la mañana. Entre los sectores urbanos afectados se encuentran el sector del estadio Murillo Toro (de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.), el barrio Claret (de 7:30 a. m. a 11:30 p. m.) y el barrio Parrales (de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.). En el área rural, se contemplan cortes en vereda Ancon Tesorito, Potrero Grande, La Montaña y Cañadas Potrerito, en horarios que oscilan entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m.

El miércoles 9 de septiembre la programación es una de las más amplias, incluyendo barrios urbanos como El Porvenir, urbanización Nueva Esperanza, Hacienda La Miel y Altos de Santa Helena, así como el sector de Chapetón. Los horarios de corte varían, aunque en su mayoría cubren franjas entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m. Para el sector rural se verán afectadas veredas y fincas como Arenilla, Piedecuesta, Santa Teresa, El Cural, La Esmeralda, Charco Rico, Granja Alejandría Totumo, El Gallo, Las Amarillas, Las Ánimas y Los Naranjos, con horarios escalonados según el lugar.

El jueves 10 de septiembre también habrá intervención tanto en zonas urbanas como rurales. El barrio Altos de Santa Helena tendrá corte de energía de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Entre las veredas y corregimientos afectados están Coello, Guaico, Tapias, Toche, Vellavista, El Guasco, Cataimita, Morro Chusco y Catalina, distribuidos en horarios entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

No se han programado interrupciones para el viernes 11 de septiembre. Después del fin de semana, el lunes 14 de septiembre, los cortes retornan con trabajos en barrios urbanos como Venecia, La Gaviota y Los Remansos, así como en sectores rurales como Finca Bahamas, El Cural, La Cabaña, La Cascada y San Simón Parte Baja. Los horarios definidos para cada caso están detallados y oscilan entre las 6:00 a. m. y las 5:30 p. m.

Los habitantes de los sectores mencionados deberán prever las actividades que requieran energía eléctrica y estar atentos a las franjas horarias establecidas, a fin de reducir las molestias e inconvenientes propios de estas interrupciones programadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios y veredas de Ibagué tendrán cortes de energía en septiembre de 2026?

Durante los días programados, barrios como Claret, Parrales, Altos de Santa Helena, Venecia y La Gaviota, entre otros, junto a veredas como Ancon Tesorito, Potrero Grande, Coello, Cataimita, y El Cural, tendrán interrupciones en el suministro eléctrico. Los horarios y días para cada zona fueron definidos según la cronología del cronograma presentado por las autoridades del servicio.

¿Cómo organizarse ante los cortes de luz programados en Ibagué?

Para enfrentar estos cortes, es recomendable tomar medidas como cargar dispositivos electrónicos con anticipación, planificar actividades que dependan de energía fuera de los horarios de corte y almacenar agua si utiliza bombas eléctricas. Vigilar la programación oficial permitirá a los usuarios minimizar efectos adversos durante las horas en que no habrá luz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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