Por: Noticiero 90 minutos

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Tramitar la cédula de ciudadanía, solicitar la versión digital o renovar la tarjeta de identidad en Colombia son procesos que no concluyen con la simple diligencia del documento. Reclamar el documento en el plazo fijado es una etapa esencial, ya que la Registraduría Nacional del Estado Civil destruye de manera periódica los documentos de identidad que no han sido reclamados por sus titulares. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos y según lo establecido por la Registraduría en la Resolución 11630 del 8 de agosto de 2018, los ciudadanos disponen de un año a partir de la producción del documento para acudir personalmente a recogerlo.

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Este procedimiento aplica tanto para la cédula de ciudadanía como para la tarjeta de identidad. Si el plazo vence, el documento retorna a las oficinas centrales de la Registraduría y luego es destruido; en ese caso, el ciudadano deberá iniciar nuevamente todo el trámite, perdiendo así el tiempo y el esfuerzo invertidos en la gestión inicial.

Las personas que realicen estos trámites en consulados de Colombia en el exterior también deben actuar bajo las mismas reglas. El plazo para reclamar la cédula de ciudadanía es de un año desde su producción, mientras que la tarjeta de identidad puede retirarse hasta la fecha de su vencimiento, siempre de acuerdo con la normativa citada.

No recoger el documento en el plazo indicado puede conllevar contratiempos, como la imposibilidad de participar en trámites bancarios, limitar el acceso a servicios estatales o impedir la participación en procesos electorales, según destaca la información recabada por Noticiero 90 Minutos.

Antes de desplazarse a una sede, los ciudadanos pueden verificar el estado de su documento en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, accediendo a la opción “¿Está listo mi documento de identidad?”, donde se debe ingresar el número de identificación. Si el documento aparece disponible, es obligatorio acudir personalmente para reclamarlo. La Registraduría exige autenticación biométrica para asegurar la identificación del titular.

De manera excepcional, otra persona podrá reclamar una cédula presentando un poder autenticado ante notario. Respecto a las tarjetas de identidad, pueden ser reclamadas por el titular o por los padres, quienes deberán presentar su documento de identidad para hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Qué sucede si no reclamo mi cédula de ciudadanía en el plazo establecido?

Si usted no recoge su cédula de ciudadanía antes de que se cumpla el año tras su producción, la Registraduría la destruye según el procedimiento administrativo estipulado en la Resolución 11630 de 2018. Esto implica que deberá iniciar nuevamente el trámite para obtener el documento.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi tarjeta de identidad o cédula tras tramitarla?

Según la Registraduría, el plazo es de un año desde la producción para las cédulas de ciudadanía y hasta la fecha de vencimiento para las tarjetas de identidad. Transcurridos estos periodos, los documentos no reclamados son destruidos y usted deberá realizar otra vez la solicitud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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