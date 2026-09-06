Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un llamativo video difundido en redes sociales revela la reacción del hijo de alias ‘Silvana Guerrero’, quien ha sido señalada como cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), frente al anuncio de búsqueda y captura atribuido al presidente Abelardo de la Espriella. En dicho anuncio, se informa sobre el ofrecimiento de una recompensa de $1.600 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la ubicación de ‘Silvana Guerrero’. El hijo de la presunta cabecilla no tardó en pronunciarse, planteando varios cuestionamientos y advirtiendo sobre eventuales consecuencias para la población civil y campesina.

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De acuerdo con los registros difundidos, el hombre se refirió directamente a la cifra de la recompensa y criticó la estrategia adelantada por las autoridades. “¿Cómo que 1.600 milloncitos por mi cucha Silvana?”, expresó en tono irónico, sugiriendo que los operativos oficiales podrían estar mal orientados y que, según su apreciación, “estarían apuntando lejos”. De manera enfática, mencionó que la estructura del ELN cuenta con miembros de alto nivel y señaló a Antonio García y Beltrán como parte del círculo que, aseguró, estaría brindando protección a su madre.

En su intervención, el hijo de ‘Silvana Guerrero’ expresó preocupación concreta por el impacto que esta persecución podría tener en la población civil y, en particular, en las comunidades campesinas. “Dios quiera que no caigan civiles y campesinos”, advirtió, insinuando que las nuevas acciones de las autoridades podrían abrir un nuevo capítulo de confrontaciones con consecuencias para personas ajenas al conflicto. Su postura resalta el temor a posibles hechos colaterales derivados de la operación contra su madre.

Por otra parte, en el video el hijo de ‘Silvana Guerrero’ realizó menciones a expresiones pasadas de alias ‘El Bendito Menor’, quien fue abatido el viernes en un operativo de la Fuerza Pública. Estas comparaciones han generado ecos en la opinión pública, por la similitud de sus declaraciones en torno al impacto de las operaciones oficiales contra el ELN. Toda esta información se desprende de reportes difundidos en redes y la cobertura noticiosa presentada al respecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es 'Silvana Guerrero' y por qué la buscan las autoridades?

'Silvana Guerrero' ha sido identificada como presunta cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada ilegal. Las autoridades han ofrecido una recompensa de $1.600 millones por información que conduzca a su captura, como parte de los esfuerzos para desarticular las estructuras criminales de esa agrupación guerrillera.

¿Cómo podría afectar a los civiles y campesinos la operación de búsqueda de 'Silvana Guerrero'?

El hijo de ‘Silvana Guerrero’ expresó que las acciones de las autoridades en la búsqueda de su madre podrían tener consecuencias para personas que no tienen relación con el conflicto, como civiles y campesinos. Manifestó su preocupación por el impacto que una intensificación del conflicto armado pueda tener sobre estas comunidades, advirtiendo sobre el riesgo de daños colaterales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.