Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tres militares perdieron la vida durante un ataque con drones, cargados con explosivos, sobre el cantón militar Trapiche, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, en la noche del viernes 4 de septiembre. Según la información oficial entregada por las autoridades, el ataque fue responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las víctimas mortales fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Jhon Carlos Marrugo y Joel Alberto Jiménez Jaramillo.

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De acuerdo con las declaraciones recogidas por las autoridades, los artefactos explosivos impactaron en el interior de las instalaciones militares, lo que obligó a la activación inmediata de un pelotón de soldados motorizados. El objetivo era asegurar el perímetro y descartar la aparición de nuevas amenazas. Sin embargo, mientras se desarrollaba esta operación, tuvo lugar un combate de encuentro con presuntos miembros del ELN. En medio de ese enfrentamiento, fallecieron los tres uniformados, quienes se encontraban en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

La situación fue confusa en un primer momento, ya que las cifras iniciales señalaban dos militares fallecidos y cinco heridos tras el ataque. No obstante, el balance actualizado confirmó la muerte de tres uniformados pertenecientes al Ejército Nacional. La institución expresó públicamente sus condolencias a las familias de las víctimas, así como a sus compañeros y allegados, y anunció la disposición de un equipo interdisciplinario para el acompañamiento y atención de sus seres queridos.

El contexto de este atentado se enmarca en un ambiente de compleja situación de orden público que vive Norte de Santander, especialmente en la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Tras el ataque, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que lleve a la identificación y captura de los responsables del atentado contra la unidad militar. El Ejército Nacional también aseguró que mantendrá las operaciones en la región, con el propósito de proteger a la población civil y velar por la seguridad en el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los militares muertos en el ataque con drones en Ocaña?

Según la información oficial divulgada por las autoridades, los militares que perdieron la vida en el ataque al cantón militar Trapiche de Ocaña fueron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Jhon Carlos Marrugo y Joel Alberto Jiménez Jaramillo. Estos uniformados fallecieron en cumplimiento de su deber, durante una operación de verificación después del atentado atribuido al ELN.

¿Cuánta recompensa se ofrece por información sobre el ataque al cantón Trapiche en Ocaña?

Después del atentado con drones cargados de explosivos, las autoridades anunciaron que ofrecen hasta 100 millones de pesos como recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque, que ha sido atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), de acuerdo con el comunicado oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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