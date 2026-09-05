El Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en marcha una ofensiva militar contra las principales estructuras criminales del país, con la promesa presidencial de recuperar el control territorial “por la razón o por la fuerza”.

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El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía aseguran que existe una mayor coordinación y respaldo político para enfrentar a los grupos armados.

Uno de los principales resultados ha sido la muerte de alias ‘Bendito Menor’. Ahora, las autoridades concentran sus esfuerzos en ubicar a otros cabecillas como ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, además de afectar las estructuras financieras del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN mediante inteligencia, operaciones militares y procesos de extinción de dominio.

Los mandos militares también defienden el uso de bombardeos como una herramienta dentro de las operaciones, aunque reconocen la preocupación por la presencia de menores en las filas de los grupos armados.

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Advierten que el reclutamiento de niños estaría siendo utilizado como mecanismo de protección por los cabecillas y califican esta práctica como una estrategia perversa.

El ministro también cuestionó el estado en que, según él, recibió la Fuerza Pública, señalando un déficit de 120.000 fusiles y la salida de más de 60 generales durante el gobierno anterior. Además, confirmó que el proyecto del fusil Jaguar fue descartado.

Otro frente es la cooperación internacional. Las autoridades aseguran que varios líderes del ELN y de otras organizaciones operan desde Venezuela.

Por ello, Colombia busca aumentar la cooperación con Estados Unidos e Israel y fortalecer la inteligencia, el entrenamiento y las operaciones coordinadas. El Gobierno sostiene que esta cooperación no implica ceder soberanía ni establecer bases estadounidenses en Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.