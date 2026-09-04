El tercer bombardeo del gobierno de Abelardo De La Espriella contra las disidencias de alias Iván Mordisco, realizado en el Guaviare bajo la operación ‘Azarías’, dejó 24 cuerpos.

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Medicina Legal logró identificar hasta ahora a 20 de ellos y confirmó que dos correspondían a menores de edad.

Entre los muertos está alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como cabecilla de la estructura ‘Carolina Ramírez’ y considerado uno de los hombres de confianza de Mordisco en el Guaviare.

Las autoridades también lo vinculaban con el asesinato de cuatro menores indígenas ocurrido en mayo de 2023.

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Con este operativo, ya son seis los menores de 18 años que han muerto en operaciones aéreas durante el gobierno de De La Espriella.

En un primer bombardeo en el Catatumbo murió un joven de 16 años, mientras que en otra operación contra disidencias en el Guaviare fallecieron otros tres menores.

El caso genera cuestionamientos sobre los bombardeos cuando existe información sobre presencia de menores en los campamentos.

Precisamente, un juzgado de Bogotá ordenó esta semana frenar este tipo de operaciones cuando las Fuerzas Militares tengan conocimiento de que hay menores de edad en el lugar del ataque.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.