Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Entre lágrimas y con una profunda expresión de dolor, Rosa Pérez, hermana de Naín Pérez Toncel —conocido como alias 'Bendito Menor'—, confirmó públicamente el fallecimiento de su familiar luego de un operativo realizado por las autoridades en Riohacha, departamento de La Guajira. El impacto de esta noticia se reflejó en la familia, que permanece a las afueras del Batallón Cartagena, acompañada por la madre de Pérez Toncel y otros seres queridos. Todos ellos están a la espera de conocer el procedimiento oficial para la entrega del cuerpo del difunto.

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Una de las principales preocupaciones expresadas por Rosa Pérez ha sido el destino final de los restos de su hermano. Según manifestó en un video difundido en redes sociales, la familia fue informada de que los cuerpos serían trasladados en helicóptero a la ciudad de Barranquilla. Este hecho ha generado inquietud, ya que, de acuerdo con sus palabras, allí no cuentan con familiares cercanos y solicitan que el cuerpo permanezca en Riohacha, la ciudad donde se llevó a cabo el operativo.

La muerte de alias 'Bendito Menor' no fue un hecho aislado. Tal como lo confirmó el presidente Abelardo De La Espriella durante su presencia en Riohacha, en el mismo operativo murieron también la pareja sentimental de Pérez Toncel, Rosa Angélica Tarazona —conocida como 'La Bebecita'— y dos hombres presuntamente integrantes de su esquema de seguridad. El mandatario describió la operación como un golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y reafirmó la postura del Gobierno con la frase: “En el Gobierno del Tigre la población no volverá a sentir miedo”.

Por el momento, las autoridades no han brindado información definitiva sobre el destino final de los cuerpos ni han respondido formalmente a la solicitud de los familiares. Se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles adicionales sobre los procedimientos forenses y el proceso de entrega de los restos a los familiares involucrados. La familia de Naín Pérez Toncel mantiene la esperanza de que su pedido sea atendido y que puedan despedir a su ser querido en la ciudad donde residía y fue abatido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y cuál era el papel de alias ‘Bendito Menor’?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) son mencionadas como una estructura delictiva en la información proporcionada. Alias ‘Bendito Menor’, es identificado como uno de sus integrantes. La operación en la que murió fue catalogada por las autoridades como un golpe contra dicha organización, aunque no se especifican detalles adicionales sobre su organización interna o actividades en el texto.

¿Cuál es el procedimiento para la entrega de cuerpos tras operativos policiales en Riohacha?

Según los testimonios de familiares de Naín Pérez Toncel citados en el artículo, el procedimiento implica la espera de información oficial sobre el destino de los cuerpos. Por el momento, han sido informados de un posible traslado en helicóptero a Barranquilla, aunque no se han confirmado detalles ni se ha indicado si la solicitud de la familia para mantener los restos en Riohacha será atendida. Se aguarda la notificación de las autoridades sobre el proceso forense y la entrega final.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.