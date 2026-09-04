Por: EL PILON SA

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Una tensa situación se vivió en el Batallón de Infantería Mecanizada n.° 6 Cartagena, en Riohacha, tras el operativo en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’. La familia del señalado máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) llegó hasta el batallón para reclamar la entrega de su cuerpo, en medio de un ambiente de incertidumbre y exigencia por respuestas claras de parte de las autoridades.

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La hermana de Pérez Toncel fue enfática en su posición y, según declaraciones recogidas desde el sitio, manifestó su preocupación ante la intención de trasladar el cuerpo fuera de La Guajira —posiblemente para Barranquilla— a pesar de que su identidad ya había sido verificada oficialmente. “Se lo quieren llevar para Barranquilla después de que el presidente lo verificó y lo dio por muerto, aquí hay forenses. No entiendo para qué se lo quieren llevar”, expresó la joven, quien además cuestionó el retraso en la entrega a la familia. Desde el batallón, reclamó celeridad y respeto, pidiendo el acompañamiento de allegados y amigos para movilizarse en favor de este derecho.

Dentro del batallón también se encontraba la madre de alias ‘Bendito Menor’, quien, según relató su hija, exige poder ver y reconocer el cuerpo de su hijo. La familia aseguró que no recibieron una respuesta concreta de los funcionarios militares, lo que los llevó a afirmar que permanecerán en el lugar hasta obtener una solución definitiva: “Aquí vamos a estar hasta que nos entreguen el cuerpo, necesitamos el cuerpo de nuestro familiar”, sentenció la hermana ante los medios.

El trasfondo de esta situación viene dado por el operativo adelantado por unidades especializadas de la Policía Nacional, según los primeros reportes, en el barrio Los Olivos de Riohacha, la madrugada del 4 de septiembre. De acuerdo con la información oficial, durante la acción murieron además de Pérez Toncel, su pareja sentimental —Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’— y dos integrantes de su esquema de seguridad. Los cuerpos fueron posteriormente trasladados al batallón, mientras que las autoridades continúan con el proceso de identificación y judicialización.

La muerte de alias ‘Bendito Menor’ supone un importante golpe a la estructura de las ACSN, una organización con influencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Cesar y La Guajira. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el hecho públicamente, lo que refuerza la legitimidad de la familia en exigir el respeto de los procedimientos que corresponden ante estos casos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la familia de alias ‘Bendito Menor’ exige la entrega inmediata de su cuerpo?

La familia de Naín Andrés Pérez Toncel exige la entrega inmediata del cuerpo porque considera que ya fue plenamente identificado por las autoridades y que no existen motivos justificables para trasladarlo fuera de La Guajira ni para prolongar la espera. Tanto la madre como la hermana de alias ‘Bendito Menor’ insisten en ejercer su derecho a ver y reconocer el cuerpo de su ser querido, considerando que incluso el presidente confirmó públicamente la muerte, y señalan la falta de respuestas concretas del batallón como causa de su inconformidad.

¿Qué significa ACSN en el contexto de la noticia sobre ‘Bendito Menor’?

ACSN corresponde a Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una organización que, de acuerdo con los reportes citados en el texto, tenía a alias ‘Bendito Menor’ como máximo cabecilla y presencia principal en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Cesar y La Guajira. El operativo en el que murieron varios de sus integrantes representa un importante impacto en la estructura de esta organización criminal.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.