Un documento de la Procuraduría, entregado a la Fiscalía y a la Justicia Penal Militar, identificó cuatro falencias en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay que, según el organismo, pudieron facilitar las condiciones en las que ocurrió el magnicidio.

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(Vea también: Fiscalía investiga posible infiltración en esquema de seguridad tras asesinato de Miguel Uribe Turbay en Bogotá)

Así lo dio a conocer este sábado la revista Semana, medio que informó que de los principales cuestionamientos está relacionado con la cantidad de integrantes disponibles para acompañarlo. Aunque su esquema estaba conformado por personal de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), los turnos de descanso hacían que no todos los integrantes estuvieran presentes al mismo tiempo.

A esto se sumó la condición de precandidato presidencial que adquirió Uribe Turbay. El político había advertido que su nueva actividad implicaría desplazamientos por distintas regiones y manifestó ante la Policía que no contaba con protección permanente fuera de Bogotá.

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Los documentos también muestran que el esquema debía atender las necesidades de su núcleo familiar. Esa distribución de los recursos de protección se convirtió en otro de los puntos revisados por las autoridades, especialmente por las condiciones que existían el día del atentado.

¿Cuales fueron los errores de seguridad en caso de Miguel Uribe Turbay

De acuerdo con un reciente informe de Semana, una de las falencias señaladas corresponde a la reducción del personal por los turnos de descanso. La Corte Constitucional encontró coincidencia entre las partes en que esta situación produjo un debilitamiento del esquema para el 7 de junio de 2025, aunque existen diferencias sobre las razones y responsabilidades detrás de esa disminución.

El segundo punto está relacionado con la falta de un refuerzo específico para los desplazamientos fuera de Bogotá. Uribe Turbay había advertido que su precandidatura lo llevaría a viajar por el país y solicitó medidas adicionales para esos recorridos, pero estas peticiones no modificaron el esquema permanente que tenía asignado en la capital.

La tercera situación tiene que ver con la distribución de la protección entre el dirigente y su familia. La extensión del esquema al núcleo familiar provocó discusiones sobre la manera en que debía organizarse el personal disponible para evitar que el beneficiario principal quedara expuesto.

El cuarto aspecto bajo revisión corresponde a la falta de fortalecimiento del esquema pese al cambio en las condiciones de riesgo. La documentación señala que su precandidatura presidencial implicaba nuevas actividades y desplazamientos, pero las medidas aprobadas en noviembre de 2024 mantuvieron el esquema que ya tenía, pese a los cuestionamientos posteriores sobre si resultaba suficiente.

Estos elementos forman parte de las discusiones que siguen alrededor de la protección de Uribe Turbay. La investigación también mantiene abiertas otras líneas relacionadas con posibles filtraciones de información y con la actuación de integrantes del esquema, por lo que las responsabilidades sobre lo ocurrido aún son materia de investigación.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.