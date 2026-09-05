Durante varias semanas, las autoridades siguieron los movimientos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, en diferentes puntos de La Guajira. La operación no dependió de una sola pista: investigadores combinaron información obtenida en terreno con labores de inteligencia para establecer sus rutinas y las personas que permanecían cerca de él.

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De acuerdo con información difundida por Semana este sábado, un grupo de agentes de la Dijín y la Dipol se infiltró entre la comunidad para observar los desplazamientos del señalado cabecilla sin despertar sospechas.

Entre las personas utilizadas como fachada para recopilar información estaban vendedores informales y un mototaxista, quienes entregaban datos sobre sus movimientos, su pareja y los hombres encargados de protegerlo.

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El seguimiento permitió reconstruir parte de la rutina de ‘Bendito Menor’. Los investigadores identificaron las rancherías que frecuentaba, los recorridos que hacía y los movimientos de su esquema de seguridad, que podía estar integrado por varios hombres y vehículos. Esa información permitió elaborar un mapa de sus desplazamientos por la Alta Guajira.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fueron las actividades de Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, quien mantenía desplazamientos frecuentes por la zona. El análisis de esos movimientos, sumado a la información recopilada por los agentes que seguían a la estructura, ayudó a establecer conexiones entre la pareja y su entorno.

El GPS que permitió seguir los movimientos de ‘Bendito Menor’

Según la revista, en medio de la operación Centinela de la Patria, los investigadores consiguieron instalar un dispositivo de rastreo en la camioneta utilizada por ‘Bendito Menor’. El equipo permitió conocer en tiempo real los recorridos del vehículo y registrar datos sobre los lugares y horarios en los que se movilizaba.

El GPS terminó siendo una de las herramientas determinantes para los investigadores, pues permitió contrastar la información que ya habían obtenido mediante vigilancia y fuentes humanas con los desplazamientos reales del vehículo. Así pudieron seguir con mayor precisión las rutas que utilizaba el señalado cabecilla en la región.

Con el seguimiento tecnológico y la información obtenida en terreno, las autoridades lograron avanzar hasta establecer dónde permanecía ‘Bendito Menor’. La operación terminó la noche del 3 de septiembre, cuando unidades especializadas llegaron hasta una vivienda de Riohacha donde se encontraba junto con ‘La Bebecita’ y dos hombres de su esquema de seguridad.

El procedimiento culminó con la muerte de las cuatro personas que estaban en el inmueble. El caso dejó al descubierto el trabajo de inteligencia que durante semanas permitió pasar de identificar los movimientos de ‘Bendito Menor’ a establecer con mayor precisión el lugar donde finalmente fue localizado.

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