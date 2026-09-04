En Samborondón, Ecuador, una tragedia terminó con la vida de Mónica Andrea Martinic, una maratonista de 38 años que murió atropellada mientras entrenaba para participar en la Maratón de Chicago.

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre, cuando la deportista corría junto a un grupo de atletas por la vía Samborondón.

De acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso, Martinic se encontraba entrenando acompañada por otros corredores y una camioneta que hacía las veces de vehículo de escolta. En medio de la jornada, un automóvil habría adelantado de manera imprudente por el costado derecho y terminó arrollando a la deportista.

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El impacto fue fatal y la corredora murió en el lugar. El conductor del vehículo involucrado, entre tanto, habría escapado de la zona después del accidente, por lo que las autoridades trabajan para establecer su identidad y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropello.

Este es el video del lamentable accidente:

🚨 ¡REBASÓ POR LA DERECHA Y HUYÓ! Así fue el fatal arrollamiento de Mónica Martinic en Vía Samborondón. Y el carro involucrado que se dió a la fuga. https://t.co/moYJiX00eN pic.twitter.com/NByK6qD6Jo — Noti Sambo (@notisamboec) September 4, 2026

Autoridades buscan al conductor

Tras conocerse la tragedia, las autoridades locales iniciaron la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de encontrar imágenes que permitan identificar el automóvil involucrado.

El caso también ha causado llamados para que se esclarezca lo ocurrido y se establezcan responsabilidades por la muerte de Martinic, quien se preparaba para una de las competencias de larga distancia más importantes del mundo.

La tragedia, además, abrió una discusión entre corredores y ciudadanos sobre las condiciones de seguridad para quienes entrenan en vías de alta velocidad. Algunas personas cuestionaron la ubicación del vehículo de acompañamiento y la utilización de determinados carriles por parte del grupo de atletas.

Otros llamados apuntaron a la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad de los corredores y privilegiar espacios destinados específicamente para actividades deportivas cuando las condiciones de la vía representen un riesgo.

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Mientras avanza la investigación, la muerte de Mónica Andrea Martinic deja consternado al mundo del atletismo en Ecuador y enluta a quienes compartían con ella su preparación para la Maratón de Chicago.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.