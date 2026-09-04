Por: Portal Bogotá

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Gabriela Isabel Rueda Rueda, considerada la mejor patinadora de carreras del mundo y quien lleva el orgullo bogotano, será la abanderada de Colombia en los XIII Juegos Deportivos Suramericanos, conocidos como Juegos Odesur, que se realizarán en Rosario, Argentina, entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información difundida por la página oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, Rueda encabezará la delegación nacional acompañada por Brayan Carreño, destacado campeón mundial de patinaje artístico, oriundo del Valle del Cauca. Juntos portarán el pabellón nacional en una competencia de alta exigencia, donde la patinadora buscará nuevamente ubicarse en lo más alto del podio y continuar ampliando su exitosa trayectoria en el patinaje de carreras, disciplina en la que ha alcanzado un reconocimiento global.

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La delegación de Bogotá afronta una intensa semana de actividades deportivas, tanto a nivel nacional como internacional, según información del ‘Instituto Distrital de Recreación y Deporte’ (IDRD). Destaca la participación de cuatro deportistas en el Campeonato Mundial de Paracycling en Ruta, evento que se llevará a cabo en Huntsville, Estados Unidos, entre el 4 y el 7 de septiembre. Ellos son Paula Andrea Ossa Veloza (clase C5), Juan José Ríos Manosalva (C4), César Alberto Fernández López (T1) y Juan Andrés Gómez (C4, como atleta avalado). Durante el campeonato, los deportistas recorrerán circuitos exigentes: mientras Fernández realizará 14,6 kilómetros en la categoría de triciclos T1, Ossa Veloza, Ríos Manosalva y Gómez enfrentarán un trayecto de 29,2 kilómetros.

El calendario deportivo del Equipo Bogotá para esta semana también incluye la presencia de Miguel Ángel Rodríguez en el London Squash Classic 2026, así como la Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá, donde Angie Orjuela y otros fondistas nacionales estarán en competencia. Asimismo, resalta la celebración de varios torneos relevantes, entre los que están el Abierto Internacional Junior de Bádminton en Bucaramanga, el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica en Tunja, el segundo Torneo Clasificatorio de levantamiento de pesas en Montería y el Primer Torneo Clasificatorio de natación para deportistas sordos en Ibagué. Además, la Copa Nacional de BMX Racing se realiza en Ubaté, Cundinamarca, con la participación de deportistas de alto nivel, y los Juegos Intercolegiados Distritales continúan en Bogotá, donde disciplinas como judo y karate tienen protagonismo este fin de semana.

La agenda, coordinada y difundida por el IDRD, evidencia la diversidad y fortaleza del deporte en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Gabriela Rueda Rueda y cuál es su importancia para el patinaje de carreras colombiano?

Gabriela Isabel Rueda Rueda es reconocida como la mejor patinadora de carreras del mundo y orgullo de Bogotá. Su liderazgo y trayectoria la llevan a ser abanderada de Colombia en los Juegos Odesur 2026, consolidando su papel como referente nacional e internacional en esta disciplina.

¿Qué eventos deportivos organiza el IDRD durante la primera semana de septiembre de 2026?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) coordina una agenda deportiva que incluye participación en torneos internacionales como el Mundial de Paracycling, London Squash Classic y campeonatos nacionales de atletismo, bádminton, gimnasia, levantamiento de pesas, natación para sordos, BMX Racing y los Juegos Intercolegiados Distritales en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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