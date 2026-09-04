Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta diariamente una realidad marcada por la conflictividad ciudadana, reflejada en el alto volumen de reportes que ingresan a la línea de emergencia 123. Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2026, este servicio de atención recibió un total de 10.415.058 llamadas, según los datos suministrados por el concejal Jesús Araque. De este total, cerca de dos millones de comunicaciones estuvieron relacionadas con riñas, mientras que aproximadamente un millón y medio fueron provocadas por ruido excesivo. Estas cifras señalan la magnitud de los conflictos cotidianos que afectan la vida en la capital.

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Las estadísticas, basadas en el análisis de cifras distritales realizado por Araque y difundidas en sus canales oficiales, permiten identificar los 10 motivos más recurrentes de las alertas ciudadanas. El listado lo encabezan las riñas, seguidas de la contaminación auditiva, los accidentes de tránsito y la verificación de situaciones sospechosas. Otros reportes comunes incluyen el maltrato, hurtos en proceso, la presencia de personas o vehículos de aspecto sospechoso, la denuncia de narcóticos, problemas de vehículos mal estacionados y reportes de hurto que ya se han consumado.

Según lo expuesto por Araque, estos datos permiten ver que muchos de los problemas de inseguridad y violencia en Bogotá no derivan únicamente de la delincuencia tradicional. Por el contrario, suelen estar motivados por relaciones sociales marcadas por la intolerancia y el irrespeto mutuo. Factores como el consumo exagerado de alcohol u otras sustancias psicoactivas, el limitado número de efectivos policiales y la dificultad de gestionar una ciudad de esta magnitud potencian la sensación de inseguridad en varios sectores.

El concejal Araque enfatizó la importancia de la cultura ciudadana como herramienta para prevenir la violencia y fomentar la convivencia. Solo entre riñas, ruido y maltrato, se contabilizan cerca de cuatro millones de reportes, lo que pone en evidencia que la incapacidad para resolver diferencias pacíficamente constituye un verdadero reto para Bogotá. Las localidades de Suba, Kennedy y Engativá destacan en distintos tipos de alertas, incluidas riñas, problemas de movilidad y consumo de sustancias, mientras que en las denuncias de maltrato sobresalen Kennedy, Suba y Bosa.

Estos resultados pueden observarse como el ‘talón de Aquiles’ de la capital: la conflictividad por problemas de convivencia. La gestión efectiva de estos conflictos exige esfuerzos coordinados que vayan más allá de la intervención policial, apostando por la educación y el fortalecimiento de la cultura ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los conflictos de convivencia más frecuentes reportados en Bogotá al 123?

De acuerdo con los datos del concejal Jesús Araque, las riñas, el ruido excesivo y el maltrato son las problemáticas de convivencia más reportadas por los ciudadanos a la línea 123 en Bogotá. Estos tres tipos de conflicto suman casi cuatro millones de alertas en el periodo analizado, evidenciando que la incapacidad para resolver disputas y la intolerancia entre ciudadanos son factores determinantes en la inseguridad local.

¿Por qué Suba, Kennedy y Engativá lideran los reportes de conflictividad en Bogotá?

Las localidades de Suba, Kennedy y Engativá aparecen como las que más concentran reportes de conflictos en la ciudad, según las categorías evaluadas en el informe de Araque. Esto se debe, principalmente, a su alta densidad poblacional y la diversidad de situaciones problemáticas que allí se presentan, como riñas, inconvenientes de movilidad, maltrato y consumo de sustancias, lo que incrementa la frecuencia de llamadas a la línea de emergencia 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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