Por: Portal Bogotá

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El proceso de fortalecimiento de la comunicación comunitaria y la participación ciudadana en la localidad de La Candelaria, en Bogotá, vivió un avance importante con la elección de nuevos representantes en el Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa. Esta elección se llevó a cabo el pasado 31 de agosto de 2026, durante una asamblea extraordinaria que reunió a candidatos, candidatas, y electores habilitados de diferentes sectores de medios comunitarios y alternativos. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Local de La Candelaria y contando con el acompañamiento del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), el evento marcó un hito en la consolidación de espacios de participación y diálogo en el territorio.

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Los representantes elegidos para el periodo 2025-2029 reflejan la diversidad de medios presentes en la localidad, incluyendo prensa escrita, tecnologías de la información y comunicación (TIC), medios sonoros y audiovisuales. En la lista de consejeros figuran Luis Adolfo Vidal Falla del Periódico Primera Línea, Debbie Johanna Céspedes Ortegón de Voz Kanay, Efraín César Marino Rincón de Emisora Bogotá Nocturna, Carlos Julio Salazar González de ProtonMagazin (como suplente) y Mauricio Mariño de Candelaria TV. Sin embargo, no se lograron llenar todas las curules, pues algunos sectores no contaron con el número suficiente de electores o candidatos habilitados para completar la representación prevista, según informó la entidad.

Con el propósito de asegurar pluralidad y representación equitativa de todos los sectores involucrados en la comunicación comunitaria, la Alcaldía Local de La Candelaria reiteró su compromiso de continuar el proceso. Anunció la apertura de un nuevo cronograma para proveer las curules pendientes, el cual será comunicado oportunamente a través de los canales oficiales de la alcaldía y socializado con medios, universidades y colegios del sector. El proceso plantea distintas etapas: publicación de los candidatos electos el 3 de septiembre de 2026, recepción de reclamaciones e impugnaciones entre el 4 y el 7 de septiembre, y la instalación formal del Consejo Local el 9 de septiembre del mismo año.

Quienes deseen presentar reclamaciones, pueden hacerlo presencialmente en la sede de la alcaldía (carrera 5 No. 12C-40) o virtualmente por correo electrónico, durante las fechas autorizadas. Para la alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, la comunicación comunitaria resulta clave para construir una localidad informada, participativa y cercana a las comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se eligen los representantes del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa en La Candelaria?

La elección de representantes se realiza mediante una asamblea que convoca a candidatos, candidatas y electores habilitados de los diferentes medios comunitarios y alternativos del territorio. Según la Alcaldía Local de La Candelaria, dicho proceso reúne a las personas interesadas en un ejercicio democrático y participativo, bajo la supervisión de entidades como el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC). Los electores seleccionan consejeros, consejeras y suplentes para las diversas modalidades de medios, asegurando así la pluralidad en el consejo.

¿Qué significa “medios comunitarios y alternativos” en el contexto de este proceso?

En el contexto de este proceso, los medios comunitarios y alternativos son aquellos canales de comunicación con enfoque local, no comerciales, que buscan visibilizar las voces y realidades de las comunidades, permitiendo así la participación activa de los residentes en la vida pública y en la toma de decisiones. Estos medios abarcan prensa escrita, medios tecnológicos (TIC), radio, televisión y formatos audiovisuales locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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