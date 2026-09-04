El panorama de la movilidad en el norte de Bogotá se reconfigura a partir del próximo 8 de septiembre, fecha en la que la Secretaría Distrital de Movilidad implementará un drástico cambio de sentido en un tramo clave de la carrera 11, específicamente entre las calles 94 y 100, en la localidad de Chapinero. La medida, diseñada para aliviar la carga de los corredores viales paralelos, llega en un momento crítico para los conductores de la capital, ya que funciona como antesala al inicio de las polémicas obras de demolición del tradicional puente vehicular ubicado en la carrera Séptima con calle 100.

Sigue a PULZO en Discover

Hasta ahora, este corredor vial operaba exclusivamente en sentido descendente de norte a sur. Sin embargo, con la puesta en marcha de este nuevo Plan de Manejo de Tránsito, la vía pasará a funcionar en doble sentido de circulación. Por un lado, el carril oriental cambiará su orientación habitual para habilitar el paso de sur a norte, facilitando el flujo directo hacia la avenida calle 100; por el otro, el carril occidental mantendrá su operación tradicional en sentido norte-sur. Desde el Distrito se ha señalado que este ajuste temporal busca amortiguar el impacto del desmonte de la estructura de la Séptima y preparar las dinámicas operativas para el avance del Corredor Verde.

Frente a las inquietudes de la ciudadanía sobre posibles afectaciones en el transporte masivo, la administración distrital aclaró que ninguna ruta del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) modificará sus recorridos o paraderos sobre la carrera 11. Asimismo, el acceso a los parqueaderos residenciales y comerciales del costado oriental operará con absoluta normalidad, al igual que el trazado de la ciclorruta. Para evitar traumatismos mayores durante los primeros días de adaptación, la Secretaría dispuso un despliegue de personal técnico en las intersecciones para orientar a los despistados conductores.

Este reordenamiento vial es apenas la punta del iceberg de una transformación urbanística mayor liderada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): el inminente desmonte del puente de la calle 100 con carrera Séptima. Dicha intervención pretende duplicar la capacidad vial e integrar las futuras troncales de TransMilenio con un corredor de más de 11 kilómetros. Ante el caos y los trancones monumentales que se avecinan, las autoridades instaron a los ciudadanos a programar sus recorridos con antelación y a consultar plataformas de navegación en tiempo real como Waze o Google Maps para sobrevivir al colapso vehicular en el norte bogotano.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z