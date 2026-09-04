Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la localidad de Tunjuelito vivió una jornada relevante de rendición de cuentas liderada por la Alcaldía Local, bajo la dirección de Claudia Verónica Collante Dussán. El evento, correspondiente al primer semestre de 2026, sirvió para dar a conocer a los ciudadanos los avances y desafíos de la gestión local durante el periodo comprendido entre enero y junio. Según información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, este encuentro fue concebido como un espacio participativo, en el que los habitantes, además de representantes de organizaciones sociales y líderes comunitarios, pudieron dialogar directamente con las autoridades y recibir detalles de las acciones en marcha para transformar la localidad.

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Más de 200 personas se hicieron presentes en la jornada, demostrando un significativo interés en los procesos de control social y participación ciudadana. La sesión también integró presentaciones artísticas y culturales, elemento que contribuyó a fortalecer el sentido de pertenencia y a reconocer el talento existente en el interior de Tunjuelito. De acuerdo con la Alcaldía Local, se expusieron avances en aspectos clave como seguridad y convivencia, medio ambiente, bienestar social, participación de los ciudadanos, infraestructura y desarrollo económico. Se destacó, además, la presentación de proyectos en ejecución y la explicación de cómo se están invirtiendo los recursos para potenciar las oportunidades locales.

Durante su intervención, la alcaldesa local subrayó la importancia de estos espacios de transparencia y diálogo con la comunidad. "Rendir cuentas es también escuchar, reconocer lo que hemos logrado y asumir los retos que todavía tenemos. Esta jornada nos permitió encontrarnos con la comunidad y contarle, de frente, cómo estamos avanzando y en qué seguiremos trabajando por Tunjuelito", manifestó Claudia Verónica Collante Dussán, según declaraciones difundidas por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

Con este ejercicio, la administración reafirma su compromiso de mantener informados a los habitantes y de consolidar una gestión basada en la transparencia y la cercanía con la ciudadanía. La intención, de acuerdo con las palabras de Collante Dussán, es construir una localidad con mayor bienestar y nuevas oportunidades, orientada siempre al beneficio de quienes la habitan.

¿Qué resultados presentó la Alcaldía Local de Tunjuelito en su rendición de cuentas del primer semestre de 2026?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, los resultados presentados abarcan avances en seguridad y convivencia, medio ambiente, bienestar social, participación ciudadana, infraestructura y desarrollo económico. Además, se mencionaron proyectos en ejecución y el destino de los recursos invertidos en la localidad. Estos datos fueron compartidos de manera directa con la comunidad en un ambiente participativo.

¿Por qué son importantes los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana en localidades como Tunjuelito?

Los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana permiten que los habitantes estén informados sobre la gestión pública y los avances alcanzados, reforzando la transparencia institucional. Según lo declarado por la alcaldesa local, estas jornadas facilitan el diálogo directo, la retroalimentación y el fortalecimiento de la confianza entre autoridades y comunidad, elementos clave para el desarrollo y la transformación territorial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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