Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El más reciente reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) entrega detalles clave sobre el pronóstico del clima para el jueves 5 de septiembre de 2026 en Bogotá. Según esta entidad, durante la madrugada se prevé un cielo mayormente cubierto de nubes, aunque se estima que las condiciones sean secas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas que podrían presentarse especialmente en el oriente de la ciudad. Para este día, la temperatura mínima estimada será de 11 grados Celsius, una cifra relevante para quienes deben salir temprano o planean actividades al aire libre.

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El Sistema Alerta Bogotá (SAB), que puede consultarse en línea, ofrece información en tiempo real sobre el estado del clima. Esta herramienta resulta útil, sobre todo para quienes requieren prever posibles precipitaciones en diferentes zonas de la capital. De acuerdo con la recomendación del IDIGER, programar las actividades diarias con apoyo de estos reportes puede ayudar a evitar contratiempos ocasionados por los cambios climáticos repentinos, muy característicos en Bogotá.

Para quienes desean consultar de manera directa y sencilla el pronóstico de lluvias por zonas, existe una alternativa práctica a través del portal mapas.bogota.gov.co. El proceso consiste en ingresar al sitio, seleccionar el ícono de mapa, buscar la herramienta "Tipos de mapa", ubicar la opción "Otros mapas" en la parte inferior y finalmente elegir el mapa de "Lluvias". Al digitar la dirección de interés en el buscador, el sistema indica si en dicha zona está lloviendo o no, información que se refleja inmediatamente en el mapa interactivo.

El SAB, mencionado anteriormente, se ha convertido en un apoyo esencial para la ciudadanía, ya que permite obtener en cualquier momento actualizaciones y advertencias sobre el clima en Bogotá. Consultar estos sistemas, especialmente en días de posibles lluvias, es fundamental para quienes deben desplazarse por la ciudad o planifican actividades recreativas o deportivas. Así, estar atento al reporte diario del clima permite tomar decisiones informadas y ajustarse a las condiciones meteorológicas de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima en Bogotá con el Sistema Alerta Bogotá (SAB)?

Para consultar el pronóstico del clima en Bogotá a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB), usted puede ingresar al portal web www.sab.gov.co. Allí encontrará información actualizada sobre condiciones meteorológicas, alertas y recomendaciones emitidas por las autoridades. Es un recurso clave para planear actividades diarias y estar preparado ante posibles variaciones del clima en la ciudad.

¿Qué pasos se deben seguir para ver el mapa de lluvias en Bogotá desde mapas.bogota.gov.co?

Para visualizar el mapa de lluvias en Bogotá usando mapas.bogota.gov.co, el procedimiento es sencillo: acceda al portal, localice el ícono de mapa y, en la sección "Tipos de mapa", seleccione "Otros mapas" y después la opción "Lluvias". Posteriormente, escriba la dirección que desea consultar; si está reconocida por el sistema, aparecerá en el mapa la información sobre precipitaciones en ese punto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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