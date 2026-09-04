Una situación que inicialmente causó preocupación entre los habitantes de la unidad residencial Casablanca Sector 4, en la localidad de Kennedy, terminó con el hallazgo de tres personas sin vida dentro de un apartamento ubicado en el suroccidente de Bogotá.

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El caso fue conocido después de que residentes del conjunto notaran que durante varios días no habían visto salir a los habitantes del inmueble y decidieran alertar a las autoridades.

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De acuerdo con la información preliminar divulgada por ‘Ojo de la Noche’, los cuerpos fueron encontrados dentro de una de las habitaciones del apartamento, ubicado en el tercer piso de uno de los bloques del conjunto.

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Las víctimas serían integrantes de la familia Pinzón y, según los primeros datos conocidos, corresponderían a María Cristina, de 65 años; Joana, de 38, y Jairo Nicolás Pinzón, de 35. No obstante, durante el reporte inicial se manejaron edades diferentes, por lo que será Medicina Legal la encargada de establecer plenamente las identidades y determinar las circunstancias de las muertes.

Una vez los uniformados llegaron al apartamento para verificar la situación, ingresaron al inmueble y encontraron a las tres personas sin vida. Según los primeros testimonios conocidos, los integrantes de la familia se encontraban en pijama al momento del hallazgo.

Al lugar también acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y funcionarios de Policía Judicial, quienes realizaron los actos urgentes y la inspección técnica correspondiente.

Durante este procedimiento, los investigadores encontraron varios elementos que ahora hacen parte de la investigación y que podrían ayudar a establecer qué ocurrió dentro del apartamento.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades fue la presencia de medicamentos y elementos médicos en el inmueble. Sin embargo, la existencia de estos productos no permite por sí sola establecer la causa de las muertes ni determinar que hayan tenido alguna participación en el desenlace.

Los medicamentos fueron recogidos como elementos materiales que deberán ser analizados dentro de la investigación. Los estudios forenses permitirán establecer qué sustancias estaban presentes, para qué eran utilizadas y si existe alguna relación con las muertes.

También será necesario determinar si las personas tenían antecedentes médicos o si alguno de los medicamentos encontrados había sido formulado previamente.

Otro de los elementos que despertó la atención de los investigadores fueron unos documentos que, de manera preliminar, serían cartas de despedida.

Según la información conocida hasta ahora, uno de estos escritos estaría dirigido al padre de Joana y Jairo. En el documento, presuntamente habría una petición de perdón y una referencia a una decisión que aparentemente habrían tomado las personas encontradas muertas. No obstante, las autoridades han mantenido cautela frente al contenido de los documentos.

Por ahora no se ha establecido oficialmente quién escribió las cartas, cuándo fueron elaboradas ni cuál sería exactamente su relación con las muertes. Tampoco se ha confirmado que los escritos correspondan a los tres integrantes de la familia.

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El teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que durante la inspección fueron encontrados estos elementos.

“En el sitio fueron encontrados medicamentos y documentos que permiten inferir unas cartas de despedida”, explicó el oficial.

El contenido de los documentos deberá ser sometido a análisis por parte de los investigadores para determinar su autenticidad y contexto.

Encuentran tres cuerpos sin vida en apartamento de Kennedy, Bogotá: familia llevaba días sin salir. Esto dice la Policía al respecto: #MañanasBlu https://t.co/1n9xK9JYZl pic.twitter.com/tkjGdD1wig — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 4, 2026

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