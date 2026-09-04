Las primeras imágenes del operativo en el que habría muerto Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con los alias de ‘Bendito Menor’ o ‘Nain’, comenzaron a circular luego del despliegue de las autoridades en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira. En las fotografías compartidas por Blu Radio se observan cuatro cuerpos cubiertos con bolsas blancas sobre una vía, mientras uniformados permanecen en el lugar tras el procedimiento.

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Se conocen las primeras imágenes del operativo donde murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Nain' o 'Bendito Menor', en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira, en el que también habrían muerto su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias 'La Bebesita', y dos de sus escoltas.… pic.twitter.com/SEhxoPnfXB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 4, 2026

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De acuerdo con la información preliminar, entre los muertos estaría Pérez Toncel, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización armada que anteriormente era conocida como ‘Los Pachenca’. Sin embargo, las autoridades deberán confirmar oficialmente la identidad de las personas que murieron durante la operación.

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En el procedimiento también habrían muerto Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, quien era pareja de Pérez Toncel, y otros dos hombres que, según las primeras versiones, cumplían funciones como escoltas. El operativo habría sido desarrollado por unidades de la Policía Nacional que tenían como objetivo ubicar al señalado cabecilla de las ACSN.

Pérez Toncel, de aproximadamente 26 años, era identificado como jefe del frente Javier Cáceres de esa organización y tenía influencia en varias zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en sectores de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Su nombre había cobrado relevancia dentro de las investigaciones por las actividades atribuidas a ese grupo armado en diferentes municipios de la región Caribe.

Las autoridades lo habían incluido entre sus objetivos de alto valor y ofrecían una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permitiera establecer su paradero y facilitar su captura o neutralización. Desde finales de agosto, además, se habría intensificado su búsqueda mediante una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía, con participación de unidades especializadas de la Dijín y capacidades de inteligencia y tecnología.

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Según la información conocida hasta ahora, esas labores permitieron establecer la ubicación del presunto cabecilla en Riohacha y posteriormente ejecutar el operativo en el barrio Los Olivos. Las autoridades continúan con las diligencias en la zona y se espera que entreguen un reporte oficial con los detalles del procedimiento, así como la confirmación de las identidades de los cuatro muertos.

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