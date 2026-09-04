Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, la pareja habría dado un paso importante antes del operativo en el que ambos murieron. Pérez Toncel le pidió matrimonio a Tarazona, con quien mantenía una relación sentimental mientras permanecían vinculados, según las autoridades, a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Subieron un video a TikTok en el que se los ve en una playa y se viralizó rápidamente luego del operativo en el que ambos fueron dados de baja.

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Abelardo de la Espriella confirmó que el peligroso criminal fue dado de baja por la Dijín. De acuerdo con la información preliminar, ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y otros dos hombres murieron durante el operativo adelantado por las autoridades en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira. Los cuatro cuerpos fueron encontrados en una vía del sector y quedaron bajo custodia de los organismos encargados de realizar las diligencias correspondientes.

(Vea también: Revelan primeras fotos de los cuerpos que cayeron en operativo contra alias ‘Bendito Menor’)

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Pérez Toncel era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN y jefe del frente Javier Cáceres. El hombre, de aproximadamente 26 años, tenía presunta influencia en zonas de Magdalena, Cesar y La Guajira, además de diferentes sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por información que permitiera ubicarlo, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

La búsqueda del presunto cabecilla se habría intensificado desde finales de agosto, mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, con participación de unidades especializadas de la Dijín y labores de inteligencia. Las autoridades habrían logrado establecer que Pérez Toncel se encontraba en Riohacha y posteriormente desplegaron el procedimiento que terminó con la muerte de los cuatro ocupantes del lugar.

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