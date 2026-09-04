El expresidente Álvaro Uribe Vélez acudió a la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria dentro del proceso que investiga su presunta responsabilidad en las masacres de La Granja y El Aro, en Antioquia, y en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Antes de ingresar al búnker, el exmandatario aseguró que su principal intención era dejar claro que no ha sido un asesino.

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“Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, manifestó Uribe, quien también aseguró que el dolor que le genera el proceso no cambia su compromiso con Colombia. La diligencia hace parte de una investigación en la que se busca determinar su eventual responsabilidad en los hechos por los que fue citado.

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El exmandatario también se refirió al papel que, según él, ha tenido el expresidente Gustavo Petro en los señalamientos que enfrenta. Uribe aseguró que la acusación está relacionada con “señalamientos y movidas” del actual jefe de Estado, pero afirmó que, pese a sus diferencias, prefiere defender las garantías constitucionales antes que responder con una actitud de confrontación.

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“Frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, sostuvo el expresidente. También dijo que busca contribuir a la democracia y a las libertades, incluso más allá de su propia vida política.

Uribe aprovechó además su declaración para referirse a otras acusaciones que, según él, han surgido a lo largo de su trayectoria política. Mencionó señalamientos relacionados con su modelo económico y sus posiciones sobre salud, pensiones y relaciones laborales, y aseguró que siempre ha rechazado el “odio de clases” y defendido lo que denominó una “economía fraterna”.

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Finalmente, el expresidente recordó que también ha sido señalado de tener supuestas relaciones con el narcotraficante Pablo Escobar, algo que rechazó al señalar que este incluso habría ordenado atentar contra él. “Me han acusado de narco-paramilitar no obstante nuestros resultados en disminución del narcotráfico y en desmonte del paramilitarismo”, afirmó, mientras avanza la diligencia de indagatoria que ahora deberá ser valorada por la Fiscalía.

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