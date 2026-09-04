Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Natagaima, municipio reconocido por su importancia en la producción ganadera del Tolima, enfrenta una de las situaciones más críticas de su historia reciente debido a la temporada seca. La alcaldesa Astrid Pava Yara reportó que actualmente son más de 23.000 cabezas de ganado las que están en riesgo por la prolongada sequía, lo que pone en grave amenaza la base económica local. Según la mandataria, el impacto es tan considerable que sostuvo: "Hay más ganado que población", ilustrando así la magnitud del problema, ya que la ganadería es el principal motor económico de Natagaima.

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No solo está en juego el sector pecuario, sino también las familias campesinas cuyas actividades y sustento dependen del campo. Los efectos de la falta de agua ya se sienten en los cultivos indispensables para la subsistencia y en productos de valor comercial como el limón y la flor de Jamaica. Además, la cría de gallinas, fundamental para la seguridad alimentaria local, atraviesa dificultades por las altas temperaturas y la escasez de recursos hídricos.

Uno de los aspectos más preocupantes, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía y la propia alcaldesa, es el desabastecimiento de agua potable en áreas rurales. El acueducto rural y regional de Belú ha sido identificado como un punto crítico; este sistema normalmente abastece a ocho veredas enteras, cubriendo aproximadamente a 1.300 usuarios, cifra que representa a cerca de 4.000 habitantes que ahora enfrentan severas dificultades para acceder al agua.

En respuesta a la emergencia, la administración municipal y la Gobernación del Tolima han implementado medidas urgentes, entre ellas el suministro de agua mediante un carrotanque departamental y el apoyo del carro de bomberos de Natagaima. Sin embargo, la incertidumbre persiste puesto que el verano continúa y la situación podría agravarse en los próximos días, manteniéndose la alerta por los riesgos sobre la economía y la calidad de vida de las comunidades rurales.

¿Cuántas personas y animales están afectados por la sequía en Natagaima?

De acuerdo con la alcaldesa Astrid Pava Yara, hay más de 23.000 cabezas de ganado en riesgo por la falta de agua, además de que aproximadamente 4.000 habitantes de ocho veredas dependen del acueducto de Belú, hoy gravemente afectado por el desabastecimiento.

¿Cómo enfrenta Natagaima la emergencia de agua causada por la temporada seca?

La Alcaldía de Natagaima, en coordinación con la Gobernación del Tolima, ha implementado la entrega de agua en carrotanques y con apoyo de los bomberos. Estas medidas buscan mitigar la crisis, pero la alerta se mantiene por las graves consecuencias económicas y sociales sobre la ganadería, los cultivos y la vida de las familias campesinas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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